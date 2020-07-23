PORTER與村上隆再度攜手合作　日本國民袋王當真想轉行賣波鞋？

雖然提起日本國民包袋品牌，世人都總會立即想起Porter-Yoshida & Co.，但這個日本袋王近年卻好像不太熱衷於設計新袋款，反而生產波鞋卻愈造愈起勁。

村上隆 × PORTER最新一代BS–06R T.Z. ORIGINAL球鞋今日開賣。（PORTER）

最新消息，就是今日7月23日Porter將會與日本藝術家村上隆Takashi Murakami合作，再度打造名曰BS–06R T.Z. ORIGINAL的聯名別注球鞋，Porter官網和村上隆的Tonari no Zingaro網店均有發售，盛惠60,000日元，抵唔抵就見仁見智。

村上隆總是搞作多多。（攝影：Alex Maeland）

初代目BS–06R T.Z. ORIGINAL。（PORTER）

其實今次並非村上隆 × PORTER之間第一次球鞋合作，上年8月他們就以 Nike Air Force 1的鞋形為靈感概念，炮製出這樣名字甚複雜的BS–06R T.Z. ORIGINAL出來，鞋身和Air Force 1一樣肥大厚重，唯AF1鞋側中底招牌的「AIR」字樣，卻變成村上隆經典的太陽花圖案，本就特別。加上鞋身以PORTER馳名天下的Nylon尼龍為主物料，結合Popper、Velcro等魔術貼、拍鈕和拉鏈開關系統，並特設繡有PORTER菱形商標的迷你包袋，能夠拆卸出來，變化多端，鞋面亦防水，完全是一枚機能性滿載的出色傑作。

最新推出的BS–06R T.Z. ORIGINAL全黑色示人。（PORTER）

而對比上年軍綠 × 橙 × 白色版本，今日最新推出的BS–06R T.Z. ORIGINAL明顯冷峻得多，基本上以全黑色示人，只是在魔術貼的底部配以點點橙色，低調地切合PORTER以橙色作主調的傳統形象，整對球子無疑比上代更加好襯，高度表現出時下最流行High Street Fashion配合Functional的大方向。

adidas × PORTER別注Campus。（PORTER）

作為日本國民袋牌，Porter-Yoshida & Co.在包袋方面的形象固然深入民心，但近年他們卻積極開拓鞋履，特別是波鞋類的市場。除了與村上隆合作外，更與多個國際級別的運動及鞋履品牌合作，打造別注款式。

adidas × PORTER Stan Smith。（PORTER）

+ 4 + 3 + 2

adidas方面就曾先後打造過adidas × PORTER別注Campus和Stan Smith；ASICS則有Gel-Kayano Trainer PORTER別注；Timberland × PORTER更打造出一系列包袋及招牌6尺短Boots，PORTER手袋上一些經典元素注入Timberland的鞋子中，Timberland鞋履的精華則融入到PORTER殿堂的尼龍包袋上，打造出一加一大於二的話題性；至於Teva也不遑多讓，與PORTER打造了兩款涼鞋單品，一律以黑 × 橙以至軍綠 × 橙作為主題，象徵PORTER史上最經典的兩種手袋配色。