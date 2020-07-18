【Jacquemus】Micro Bag火熱以後　俏皮性感法式風情能贏得人心？

新冠肺炎疫情下，Jacquemus 薰衣草田後在麥田行Show，迷你手袋頸鏈外還有什麼？ 以放大和縮小比例創作的法國時裝新一代中流砥柱Simone Porte Jacquemus，在新冠疫情下堅持舉行實體時裝表演。繼去年在南法薰衣草田行Show後，今次2021春夏男女裝系列，則在一片令人平靜的麥田上舉行，而俏皮性感的法式風格不變。

現時法國已經解除社會隔離令，但由於歐洲以外地區的買手和媒體仍然無法輕易遠行，所以Jacquemus 這場2021春夏時裝展只邀請了100名賓客觀賞，其中包括法國女星 Isabel Adjani和Tina Kunakey。他們獲送到法國維辛地區國家公園附近的一片平緩的麥田，距離巴黎約一小時車程。一條長達600米木板天橋，在近半身高的麥田中蜿蜒而過，非常浪漫——一如去年在Jacquemus家鄉Valensole 一望無際的薰衣草田裏，鋪陳出一條粉紅色天橋，場面非常instagrammable。

Jacquemus在麥田上展現出法式俏皮性感風格（Jacquemus）

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Jacquemus 接受《VOGUE》訪問時說，希望自己的系列能夠表現愛和慶祝，就像一個簡單的鄉村婚禮或豐收節。在大家都被困在服裝中來代表這個時刻。最終，他將這個系列命名為"L'Amour"，這是對他的團隊的愛的宣言，並加入普羅旺斯的元素，譬如陶瓷、詩人Miro的一首詩、祖母復古桌布的一角和裝戴櫻桃的盆子，貫徹一直以來的鄉村時尚風情。

精巧小物才是Jacquemus設計結晶？

本季的亮點是帶出典型法國南部不羈的裙裝，簡單而純真，堅持高腰低胸的剪裁比例，而且大部份女模特兒都是帶點肉感的，說明Jacquemus具包容性而堅持傳統美感的審美觀。手袋配飾繼續成為重點發展項目︰Le Chiquito成功後，Jacquemus各式形狀別緻的皮具層出不窮，有點像Loewe Puzzle的盒子形手袋、正方形的筒形手袋都似是熱賣款。超迷你的Le Chiquito繼上季後，繼續變成頸鏈吊墜和耳環，此外加入了J字巨型耳環，也十分之chic。對男士而，葉子印花清新可喜，但更吸引的是釘上皮製刀叉流蘇的不對稱西裝和剪開心形半鏤空的西裝，都是可愛得來不過於女性化的上佳設計。