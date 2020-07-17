【Lemaire SS21】Uniqlo U頂級進化版　完美展現中性與簡約美學

貴為Uniqlo其中一個重點項目，由Christophe Lemaire主理的Uniqlo U，每季設計都令人津津樂道，但若要體會到這位Hermès前創意總監的時尚精髓，Christophe與妻子Sarah-Linh Tran同共領軍的Lemaire，才是真正精華所在。

Raf Simons時代的Jil Sander是其中一個定義了21世紀簡約主義時裝的基石品牌。（The World of Blempy）

提起近代極簡主義與中性時裝概念的表表者，很多人都會立時想起Raf Simons時代的Jil Sander和Phoebe Philo時代的CELINE，他倆風行世靡之後，近年代表則是Luke & Lucie Meier共同主理的Jil Sander和Daniel Lee統領的Bottega Veneta。

2016年Uniqlo邀請Christophe Lemaire合作，推出Uniqlo U支線系列。（Uniqlo）

不過，法國人Christophe Lemaire同樣是這個進程中不可或缺的核心人物，他早在1991年創立了自己同名品牌，雖然2000年曾經將品牌暫停來專心Hermès創意總監事業，但2006年自家品牌得以重光，並改名Lemaire之後，在Sarah-Linh Tran的協作之下，品牌地位一直穩步上揚。遺憾不少港人向來慢半拍，要等到2016年Uniqlo邀請Christophe Lemaire合作，推出Uniqlo U支線系列，才開始意識到這位法國大師的魅力，實在可惜。

Christophe與妻子Sarah-Linh Tran同共領軍Lemaire。（DAZED）

更何況Uniqlo U治下所表現的中性極簡主義，跟Lemaire所提倡的中性極簡主義，細味之下也明顯是兩碼子的事，Uniqlo U的版本，就不過是以「男裝女著」概念為基軸，將衣服做得闊大一點、輪廓筆直一點便是了，而用料和設計理念，都是因循Uniqlo和Christophe Lemaire既有的方式，不然才數百港元定價的服飾，你想它當真會有多大的創意呢？

SS21男裝加女裝早春系列。（Lemaire）

（Lemaire）

然而Lemaire卻不同了，無論是用料、剪裁到每個細節，均集前瞻性和實驗理念於其中，打破世人總覺得極簡主義就是季季如是的刻板印象，也更考穿衣者對於衣服穿搭上的功力要知道通常愈是高級的服裝，每每愈難駕馭。

具機能性的手袋十分吸引。（WWD）

將傳統恤衫的胸口袋刻意造低。（ＷＷＤ）

領口的設計十分有心思。（ＷＷＤ）

+ 12 + 11 + 10

就以SS21的男裝系列為例，雖說是男裝設計，卻融入了大量女裝早春系列一同展示，男女並重下，除了當真是裙子之外，許多服飾都沒有甚麼明顯性別分野（當然男生穿裙也可以，Stefano Pilati領軍的Random Identities不就是如此嗎？），反之每件衣服設計，都有着精密的處理和心思，例如將傳統恤衫的胸口袋刻意造低，使到穿着者易於從口袋中拿取東西；打摺長褲貌似傳統西褲的造工，膝部位置卻又加入拼布縫補元素，融入了工裝意味。大褸、褲子以至工人裝也刻意造得更闊更長，比Uniqlo U的版本造得明顯更細膩，雖然乍看之下不易穿着，但如果當真駕馭得到的話，展現出來的風韻卻非同凡響，結合恰到好處的圖案和帶點機能性的包包，於這個街頭文化主宰時裝界的格局裏，絕對是要珍而重之的清流。