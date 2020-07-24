New Balance｜全新CRV-COVE涼鞋　韓國限定探索都市機能的可能性

近月談起New Balance，不是「鞋皇」M1300 JP，就是話題新型號327；但其實品牌在傳統跑鞋商品以外，亦一直嘗試開發新領域，戶外涼鞋是其中之一。 最近New Balance南韓支線便推出了全新混種戶外涼鞋CRV-COVE，結合涼鞋的輕便與戶外鞋履的保護性能，細節上又充滿當時得令的都市機能風格，好吸引，卻是韓國限定，只在當地指定零售點發售。疫情未退之前，即使想飛往當地入手都是奢望，so sad。

Urban Outdoor一詞，近年在不同時尚單位出現的頻率愈來愈高，令這種講究戶外環境中的實用考量風格，成為時尚設計中的一種養份，各大品牌亦更積極嘗試開拓戶外商品的領域，紛紛開發或者尋回已有的戶外技術元素，當中包括了New Balance。今年開始，品牌隨了傳統的跑鞋款外，他們在戶外系列的動作亦明顯更加積極。

New Balance RV-COVE（8division圖片）

+ 3 + 2

上半年New Balance除了更新推出過自家的SDL330、SDL750等涼鞋款式外，他們與韓國品牌thisisneverthat合作的系列，亦是大玩美式戶外軍事風；及至日本支部方面，亦一度跟The Apartment聯乘推出了ML801 GTX的GORE-TEX物料戶外鞋。種種跡象上看，皆見New Balance在開拓都市機能領域上的野心。品牌或許亦汲取到這些聯乘企劃的戶外元素經驗，早前發布了全新自家研發的混種戶外鞋x涼鞋CRV-COVE，正是由南韓支部主導的企劃。

The Apartment x New Balance ML801 GTX ：（按圖重溫）

日本支部主導的The Apartment x New Balance ML801 GTX（品牌圖片）

thisisneverthat x New Balance軍事戶外風聯乘系列 ：（按圖重溫）

+ 8 + 7 + 6

有別於品牌以往的涼鞋出品，以休閒舒適配上時尚色系作為主要考量。CRV-COVE的設計上更重視戶外機能的實際用途，加入了不少戶外鞋的保護環節，例如中底與鞋頭的硬質塑料，從腳掌一直延伸至趾頭位置，以保護腳掌隔絕野外地表與外物的衝擊；外底的混合橡膠亦為品牌刻意採用的部件，無論是濕地或者溪澗等等乾濕交錯的環境中，都能維持一定防滑性能。

CRV-COVE是由New Balance南韓支部主導的企劃。（8division圖片）

但同時間CRV-COVE亦保留了涼鞋的輕巧的優點，外觀上並無過多的布料，以快乾透氣的網眼布料製作的鞋身間，預留多處偷空的剪裁，以彈性粗鞋帶收緊的時候，卻又比一般戶外鞋更貼合腳型，以取得兩種型之間的平衡。鞋側的布料低調地作標誌性的「N」字結構，既沒有令鞋子外觀變得累贅，粗獷而不突兀的設計，反而帶點327般的玩味。應用在夏日的穿搭上，簡約卻有實用的內涵，都市與機能之間的要求皆拿捏得宜。

New Balance CRV-COVE：（按圖放大）

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首發Black、Grey、Khaki三個配色，但暫時只會於南韓當地的指定零售點發售，推出以後一雙難求，希望未來會加推吧。