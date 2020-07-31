AirPods Pro保護套都要用Gucci、Burberry！即睇五大潮流品牌推薦

一物
撰文：
最後更新日期：

近幾年無線藍牙耳機逐漸取代了傳統有線耳機，而其中又以 Apple 的 AirPods 最為大眾歡迎，品牌也在去年年底推出了擁有降噪功能的 AirPods Pro，首波開賣便引起供不應求的搶購熱潮，在享受與世隔絕般的聽覺饗宴的同時，合適的耳機保護套當然不能少，除了能夠避免手滑等意外發生時心碎的瞬間，更能讓耳機搖身一變成為日常生活中不可或缺的時尚配件，於是今天編輯就要來向大家推薦 5 款專屬於 AirPods Pro 的耳機保護套！

文：Amber Chiu, Jim（GQ Taiwan）

▼▼▼點擊即睇Gucci、Burberry等5款品牌AirPods保護套！▼▼▼

+6
+5
+4

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇AirPods仲有咩趣聞▼▼▼

+4
+3
+2
【貴過AirPods的配件】繼保護套手機殼外　LV將推出AirPods耳環？
【CAVIAR】全球最貴AirPods Pro？50萬訂製18K金外殼土豪味濃
真無線耳機AirPods以外有咩選擇？即睇五款推介由跑步到型格都啱
杜拜女子上Amazon網購平價AirPods　早料是假貨仍被實物嚇傻
AirPods用家搭地鐵要注意！遺失率超高經常跌落路軌
貴過本體！Dior 三色AirPods皮套正式上架

延伸閱讀：

【編輯推薦】頂級保護套！這「5」款精品AirPods皮套，給你的耳機最奢華的保護

展現心中的壞男人叛逆因子！夏日飾品特輯： 9 款「鏈條項鍊」穿搭加分必備！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【編輯推薦】快來幫你的耳機換新衣！ 最奢華的保護，5 款精品「AirPods Pro 保護套 」推薦！】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。