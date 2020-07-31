AirPods Pro保護套都要用Gucci、Burberry！即睇五大潮流品牌推薦

撰文：GQ Taiwan
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近幾年無線藍牙耳機逐漸取代了傳統有線耳機，而其中又以 Apple 的 AirPods 最為大眾歡迎，品牌也在去年年底推出了擁有降噪功能的 AirPods Pro，首波開賣便引起供不應求的搶購熱潮，在享受與世隔絕般的聽覺饗宴的同時，合適的耳機保護套當然不能少，除了能夠避免手滑等意外發生時心碎的瞬間，更能讓耳機搖身一變成為日常生活中不可或缺的時尚配件，於是今天編輯就要來向大家推薦 5 款專屬於 AirPods Pro 的耳機保護套！
文：Amber Chiu, Jim（GQ Taiwan）
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