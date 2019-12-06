【CAVIAR】全球最貴AirPods Pro？50萬訂製18K金外殼土豪味濃

APPLE蘋果的熱門產品AirPods在今年十月底推出最新版本AirPods Pro，其獨特的外觀以以及新增的抗噪技術，讓AirPods Pro瞬間成為市場上最熱門的商品，想要購買聽說還需要排隊兩個禮拜才拿得到商品。 而許多人為了讓自己的AirPods看起來獨一無二替科技產品增添不同玩味質感，都會購買特別的保護套或是乾脆直接訂製一個，其中一間專為科技產品打造奢華定製版的俄羅斯公司CAVIAR，近日就推出一款用18K金打造的AirPods Pro，讓人大開眼界，不禁感嘆有錢人的世界我們無法想像。

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CAVIAR這家俄羅斯奢侈品公司對蘋果產品情有獨鍾，已經推出過幾款18K黃金版的iPhone手機，本次再度採用了黃金材質設計AirPods Pro。黃金版AirPods Pro的外殼以及兩個耳機都採用了18K黃金材質打造，要價6萬7千美元(台幣約2百萬)，且全球限量一個，上面印有CAVIAR Logo，金光閃閃的整體配色十分奢華且高調。

雖然是定製版，但除了外觀，其功能與普通版無異，同樣搭載H1晶片、設主動降噪模式、提供連續4.5 小時使用時間，唯一比較可惜的是，由於耳機全身均被黃金材質覆蓋，使得並不支援無線充電的功能。

CAVIAR發言人表示：「愈來愈多的有錢人要通過豪華的配飾來強調自己的地位，而全球限量以及昂貴珠寶元素因此變得格外受歡迎。我們確信，黃金版的Airpods Pro會找到它的擁有者，他不但會享受到高品質的聲音，而且還會享受非凡的奢華體驗。」。

按圖看更多CAVIAR推出的奢華AirPods Pro :

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界最貴！以18K金打造的AirPods Pro要價200萬元】