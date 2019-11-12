AirPods用家搭地鐵要注意！遺失率超高經常跌落路軌

APPLE蘋果的AirPods耳機因為無線的設計和時尚的外觀，受到許多人喜愛，雖然剛推出時要價1200多元並不便宜，但還是成為近幾年最熱賣的電子商品之一。雖然AirPods的無線設計帶給佩戴者許多的便利性，但同樣也給許多人添來麻煩。因為其體積很小，又沒有線連接至手機，所以經常聽到有人遺失耳機而沒有辦法找回，也成為遺失率最高的電子產品。

近期華爾街日報就指出，紐約民眾在紐約市地鐵軌道上丟失了很多AirPods，由於AirPods丟失的太多，紐約市地鐵軌道的AirPods尋找工作大幅增加，這給整個系統帶來了嚴重困擾。也因此紐約大都會運輸署正在考慮發起一項公共服務公告，敦促乘客在進出地鐵時不要戴上或取下AirPods 。

AirPods遺失的事件已經嚴重影響紐約地鐵的運作

紐約地鐵維護主管Steven Dluginski說：「之前我們通常都會派專人去拾取掉落在軌道上的AirPods ，但近幾個月來，掉落在軌道上的AirPods數量明顯增加。」Steven Dluginski補充道說：「今年夏天拾取的數量最多，有一天中午我們甚至幫忙拾取了6次。不僅如此，拾取掉落在軌道上的AirPods還有可能導致地鐵延誤。」

除此以外，自己拾取AirPods也存在著非常大的風險。今年7月份，一名名叫Ashley Mayer的地鐵乘客在推特上發佈一則貼文，它使用膠帶黏住棍子從軌道上黏回丟失的AirPods，而這則貼文也因此在Twitter上瘋傳，引起了大量丟失耳機的人們模仿，也因為這個舉動對紐約地鐵的安全造成了很大的隱患。

Ashley Mayer的地鐵乘客使用膠帶黏住棍子從軌道上黏回丟失的AirPods（Twitter擷圖）

儘管AirPods要價不菲又那麼容易遺失，但絲毫不減其魅力市場依然非常喜愛，也因此蘋果也不斷推出新的AirPods。就在10/29蘋果無預警官網的上架第三代無線耳機AirPods Pro，再度掀起市場一陣熱議，許多人爭相預約購買。

此次AirPods Pro與前兩代大有不同，比以往的 AirPods長度要短，但是寬度和深度增加，重量也稍稍重一點。內部錐形設計的入耳式矽膠耳塞柔軟而富有彈性，提升AirPods Pro佩戴的牢靠度。AirPods Pro另一大亮點在於具備主動降噪功能，可根據你耳部的幾何結構和耳塞的佩戴貼合度持續進行調節，以阻隔外界噪音。外向式麥克風會檢測外部聲波，隨後採用與之相當的抗噪聲波將其抵消，從而實現降噪。而也因為許多功能及設計也有所提升，所以價格與前兩代的AirPods相比也貴了400元，要價1999元。

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小編在想即使現在最新的AirPods Pro要價1999元，比先前兩代貴上許多，且容易遺失的問題依然存在，但果粉們依然願意買單，畢竟其時尚感和功能性依然是非常吸引人啊！

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AirPods竟然成為遺失率最高的3C產品！？】