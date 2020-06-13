真無線耳機AirPods以外有咩選擇？即睇五款推介由跑步到型格都啱

現代人出門、工作、旅遊、坐飛機，絕對不能少的就是真無線耳機，無線耳機還有真假？這裡說的真假，意思並不是仿冒品，而是真的沒有「線」，有些藍牙耳機，特別是運動款，兩支耳機還是有靠線連結，動作大時比較不會一邊掉下來，發生 Apple AirPods 剛推出時，很多人哀嚎只剩一邊的慘劇。

比起有線藍牙耳機，真無線耳機雖然有容易丟掉的考量，相對也比較輕鬆自在，聽音樂也好，或「裝作」聽音樂，實際上的潛台詞是「我不想聽妳說話」的偽裝也好，比起有線藍牙耳機、耳罩式耳機，更沒有壓力。

1. 當你家裡堆滿單邊耳機 Apple AirPods Pro

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連線快、音質清晰，而且比起上一代的 AirPods 最為人所詬病，被人嫌像是助聽器的外型，還容易掉，AirPods Pro 的入耳式設計，基本上各種耳廓形狀都能戴，不容易掉。包括通透、主動降噪模式，還能偵測到耳道內的多於噪音、進一步降噪。

2. 當你下定決心去跑步 PowerBeats Pro

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因為它這邊有個耳掛，耳塞塞得會比較裡面，耳朵會有點緊。但也因為有可調式耳掛，不用擔心在從事戶外運動，跑步啊、登山啊，無線耳機會突然掉下來，像變了心的女朋友，再也回不來。

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