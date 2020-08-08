產品設計︱去到邊都可以BBQ？　美國初創品牌研發「喼神」燒烤爐

全球疫情纏繞多時，相信很多香港人跟我一樣都想大叫一句：「好想去旅行呀！」 在這種情緒之下，看到什麼都很容易聯想到旅行，連最近看到美國一個初創品牌NOMAD推出的一件商品，驟眼看，以為怎會有品牌在這種時勢推出行李箱之際，卻發現原本它是一個行李箱型的便攜燒烤爐，是一個以「身處任何地方都可以輕鬆享受燒烤樂趣」作賣點的新設計，認真「估你唔到」。 可惜又想深一層，陳出不窮的限聚令、口罩令等等，燒烤露營設施亦已關閉，周末即使想享受一個郊外燒烤的Day Trip，對香港人已不是一件容易的事，so sad。

NOMAD Grill & Smoker行李箱型的便攜燒烤爐：（按圖放大）

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話雖當下因為疫情關係，「喼神」燒烤箱這回事，看似得物亦無所用。但其實坊間一直不乏燒烤的愛好者，NOMAD這個初創品牌研發出NOMAD Grill & Smoker的原因，亦是有感傳統燒烤爐在經歷過不同的旅程後，很容易就會生鏽、破損，亦不太衛生，多年來卻沒有什麼人對這種工具下太多心思。那怕燒烤本來就是一種極為普遍聚會形式，燒烤爐跟上世紀的設計，沒有多少分別，於是便決定研發一種更便攜、更人性化的當代爐具。

想起來，燒烤本來就是一種極為普遍聚會形式，但燒烤爐跟上世紀的設計的確沒多少分別，鮮有聽聞有品牌為此花心思。（品牌圖片）

據品牌的所稱，NOMAD Grill & Smoker前後共花了3年研發，「喼神」風格看起來是個行李箱，從這種外觀設計，相對來說已是最顯淺直接的考量，純粹為滿足「便攜」的需求；這款爐具的物料處理，才是最考功夫的環節。如何在高溫燒烤的時候不溶解變形？燒烤時如何令外圍的部件不會燙傷用家？結構上如何加強燃燒時的空氣對流？物料亦要怎樣保持輕巧方便攜帶等等，盡是要解決的問題。

最終這個可供燒烤和煙燻煮食的爐具，物料上採取了多層的結構，例如底層的鋁結構，經過陽極氧化等化學轉換處理，輕巧、剛硬、耐腐蝕亦便於清理，增強耐用度及更加衛生。表層特意研發的SurfaceSafe技術，更加是品牌正在申請專利的技術，令外殼溫度在燒烤的過程中保持在較低溫度，避免燙傷。MagVent通風孔亦可開關高溫磁鐵製造的風門，控制內部的空氣對流，火侯更好掌握。 不少細節部件卻採用食品級有機矽製作，令燒烤爐即使燃燒至攝氏550度的高溫，其受熱程度依然足夠保持不溶解、不變形。

NOMAD Grill & Smoker前後共花了3年研發。（品牌圖片）

+ 3 + 2

對於並非家家戶戶有後院的香港居住環境來說，到公眾的郊野地方舉行燒烤聚會，基本上是很多家庭與朋友圈子的日常。能夠將準備好的食物和竹碳等等放入其中，走訪不同郊野地方燒烤，某程度上它確實是一個便攜的「行李箱」，也是一個性能強大的「私家爐」，「喼神」絕非浪得虛名。真希望疫情盡快過去，入秋以後能回復正常的郊野生活吧。