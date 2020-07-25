本地品牌｜北歐風格的香港情懷　瑞典設計師手繪社區「文字地圖」

「我哋真係好...鍾意香港」，尤其是走過這些月來的經歷，這種往日很容易就被忽略的覺悟，現在變得感受尤深； 這種情感亦非「土生土長香港人」的專利，旅居香港十一年的瑞典設計師Alexis Holm，最近便推出了「Tiny Island」手繪文字地圖系列，紀錄多年來他走過的熟悉街道，亦作為他當初被這裡的文化所吸引，而決定在此生活的城市印記。

平日有逛上環四方街的人，或許會對當中一家北歐風Cafe、生活小店有印象。自2009年開始，15 squarestreet就一直在這個地方營運，這亦是主理人瑞典設計師Alexis Holm最初來港的一年；小店有售不同品牌的小物，例如手錶、鞋子、首飾等等，當中不少都是Alexis的自家設計，成為了一個貫徹北歐講究簡約、實用風格的本地品牌。

來港11年的瑞典設計師Alexis Holm（資料圖片）

Tiny Island本地社區「文字地圖」：（按圖放大）

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聽過很多香港人說自己嚮往社會民主主義的北歐生活，感覺人生可以選擇的話，活在幾個北歐福利國家真的不錯；但對本來從事國際時裝和創意工業的Alexis來說，香港給他的文化衝擊所帶來的靈感，反而令一個瑞典人選擇旅居香港，建立生活與事業。

Alexis認為香港的活力，從來都是這裡最明顯的風格；比方說，當初他來到香港時，曾經居住在深水埗一帶，四周人來人往，大家都是「粗聲粗氣」互不相讓地做自己的事。這種令多少香港人無比厭倦的都市日常，卻是Alexis眼中的異國風情，用藝術家的視角看，既然大家互不相干，一定程度上就是代表了社會鄰里間各有自主空間的證明。

用藝術家的視角看香港，既然大家互不相干，一定程度上就是代表了社會鄰里間各有自主空間的證明。（Tiny Island圖片）

但是冷漠之中，香港人卻又將這裡建構成一個充滿活力的社會。他形容瑞典是張風景如畫、但十年如一日的明信片的話，香港就是一台永遠開動的機器，不斷生產、推倒、再生產。在這樣的環境中，反而更能激發他的靈感。再加上這裡創業的文化濃厚，到處充滿流動的力量，很容易就能促成一件事，創作人要成立個人品牌沒有太大難度，但在瑞典卻艱難得多。如是者他就在四方街開設工作室，以此一個本地的名號，建立自己的設計事業。

Alexis Holm設計的squarestreet watches Plano系列。（15 squarestreet圖片）

今年Alexis新創作的手繪文字地圖系列，以手繪的書法文字，寫上不同街道的名字，進而按照他們的比例與形狀，印製成一張張香港各個社區的地圖，包括銅鑼灣、中環、跑馬地、堅尼地城、西貢、淺水灣、以至香港全境等等。性質上雖然跟以往的Plano、Novem系列手錶等等截然不同，但其實當中的美學追求，卻貫徹了Alexis向來祟尚的北歐風格。

「實用美」在Alexis眼中總比「純粹為美而創造」的物品更加吸引。（Tiny Island圖片）

那麼問題來了，到底什麼才叫「北歐風格」，可不純粹一句「簡約」就完事。而必須糅合實用中透徹出來的美感，就好像一台勞斯萊斯的V12引擎般，怎樣看都是一件藝術品，但同時亦必須擁有實力的內涵，才能彰顯它的美。「實用美」在Alexis眼中，總比「純粹為美而創造」的物品更加吸引。

由手繪文字建構成的街道圖。（Tiny Island圖片）

即使簡單如一張文字地圖，當中的要求亦一理貫之。每一份地圖都並非什麼商業考量，而都是Alexis來港11年來經常穿梭的社區，想起那裡，就做資料搜集再動筆設計，以一個居民的身份，紀錄他多年來生活過的社區印記。既是一份美感十足的藝術品，也是一份最基本的社區資訊。這亦指他只做熟悉、有情感聯繫的社區地圖原因，曾有不少客人都建議他製作新界地區作品，他都一一拒絕。

本地人手絲網印刷製作，舊時代的手法更加美觀，壽命亦更長。（Tiny Island圖片）

此外，Alexis對於北歐美的演繹，還體現在細水長流的耐用度上。量產地圖固然可以賣更多、賺更多，但是如果一件物品只在乎買的過程，壞丟掉都不可惜的話，那只是一件商品。於是即使是一張手繪地圖，Alexis亦跟品牌的其實製作一樣，講究物料的品質。無酸性的意大利再造紙、本地人手絲網印刷，每一份都是手作，令地圖的壽命更長亦更美觀，但是產量自然不會多。卻絕對是一次有趣東西文化融合企劃，從一份地圖中，再次引證香港文化的獨特之處。

Tiny Island系列的其他產品：（按圖放大）