【CHANEL】25件Coco Chanel設計大公開　第一代作品大膽又優雅？

一物
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因為新冠肺炎疫情，巴黎時尚博物館（The Palais Galliera）事隔多月後正式重開，更為大家帶來重磅展覽《GABRIELLE CHANEL Fashion Manifesto》，有系列並且深入地展出CHANEL創始人Gabrielle Chanel的設計。

儘管在疫情影響下，身處香港的大家無法親身飛到巴黎看展，但《一物》仍從CHANEL及館方取得相關資料，當中更包括多件出自Gabrielle Chanel之手的珍貴作品，絕對是一眾CHANEL迷必修的常識課。

攝於1959年，圖為Gabrielle Chanel及Suzy Parker女士。（© The Richard Avedon Foundation）

CHANEL作為一眾女士趨之若鶩的品牌，大家都已非常熟悉創始人Gabrielle Chanel的故事吧。出生於1883年的Gabrielle Chanel，在孤兒院成長的六年間學懂縫紉技術。離開孤兒院後，Gabrielle Chanel曾於服裝店擔任小裁縫師。她出色的縫紉技術及獨特的穿衣風格，吸引不少法國女演員請求Gabrielle Chanel為她們造帽子。1912年，Gabrielle Chanel前往法國海濱小鎮多維爾（Deauville），開設首家門店出售帽子，自始開展了她的時裝設計生涯。

攝於1930年代，相中人為Gabrielle Chanel女士。（© Ministère de la Culture – Médiathèque de　l’architecture et du patrimoine,Dist. RMN-Grand Palais / André Kertész）

1918年，第一次世界大戰正式告終。經戰火煎熬後，坊間流行起展現女性曲線的誇張服飾，唯獨Gabrielle Chanel女士堅持以舒適的物料及剪裁為女性造衣，設計出一件又一件輕盈舒適且低調優雅的裙裝，為優雅及自由寫下不同定義。

Gabrielle Chanel女士的設計（Edward Steichen, Vogue © Condé Nast）

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獅子座的Gabrielle Chanel女士於1930年代進一步挑戰自己，踏足晚裝設計的舞台。在晚裝方面，她完美地將古典主義及創新性融合，以雪紡、薄紗、亮片、蕾絲等物料，人手製作出令人難以置信的晚裝裙，輕盈、精緻、優雅，為當年的女士帶來前所未有的震撼。

現時CHANEL每年會發表10個服裝系列。其中最令人期待的，除了是每年年末發表的工坊系列之外，每年1月和7月發表的高級訂製服系列亦是矚目焦點。原來CHANEL的高級服系列始於1954年。當時Gabrielle Chanel女士分別以天鵝絨、真絲、亮片、刺繡、雪紡等物料，人手縫製出CHANEL第一代高級服。因每襲高訂服均由人手一針一線仔細縫製，因此每套製作需時一至兩年，每套皆是Gabrielle Chanel女士的心血結晶。

眼利的朋友或許會發現上文展示的設計並沒有迷你裙的蹤跡吧。事實上Gabrielle Chanel女士並不喜歡迷你裙，認定造型非常不雅，更稱迷你裙為「an exhibition of meat」（肉展覽），直至後來老佛爺Karl Lagerfeld接任後，CHANEL才有第一條迷你裙面世。

要數CHANEL的經典設計，Tweed Jacket、2.55 flap bag、雙色鞋、N° 5香水，以及首飾當然不能缺席。今次展覽亦為大家帶來以上經典設計的第一代版本，回溯品牌的最初。

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更有多張珍貴相片：

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《Gabrielle Chanel. Manifeste de mode》 (Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto)

日期：2020年10月1日至2021年3月14日

地點：巴黎時尚博物館（The Palais Galliera, 10 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris, France）

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