【Hermès】銷售額半年急跌四成　2020秋冬配飾同步登場可望救市？

疫情蔓延，百業蕭條，一眾奢侈品品牌亦無可倖免。著名品牌Hermès較早前發布本年頭半年業績，在疫情影響下品牌銷售額下跌足足下跌41%。 銷售額暴跌，公司卻依然表示樂觀。與此同時，品牌2020秋冬配飾系列即將登場，新一季設計能否令品牌生意重回正軌？

Hermès較早前發布本年頭半年業績，在疫情影響下品牌銷售額下跌足足下跌41%。（gettyimages）

雖然Hermès本年頭一季業績在疫情影響下僅下跌7.7%，而且中國門店重開後得到消費者的報復性消費支持，但截至本年6月30日，品牌業績仍告直線下跌，銷售額足足下降41%至9.825億歐元，較去年同期下跌至24%。消息影響下，Hermès股價亦受影響。

儘管銷售額大跌，但品牌行政總裁Axel Dumas卻表示對Hermès充滿信心：「時裝界正經歷世界上其中一個最嚴重的災難，我認為在此期間公司仍錄得21.5%利潤，已是很不錯的表現。」

Hermès近半年逆市增聘逾300名員工。（gettyimages）

回顧在公布第一季業績時，Axel Dumas便曾表示因為Hermès所有工廠均設於法國當地，因此不怕供應鏈會受疫情影響。而在眾多公司先後裁員之際，Hermès近半年卻依然逆市增聘逾300名員工，更於廠房關閉期間依然堅持向員工出糧，拒絕政府援助，充分表現出品牌的社會責任感，以及對前景的信心。

在此同事，品牌亦釋出2020秋冬配飾系列。最新系列共有78件單品，當中包括飾物、絲巾、以小牛皮製成的皮具、帽子、鞋履、腕錶，以及Rouge Hermès唇膏最新配色。近日傳來不少疫苗研發成功的消息，Hermès及各品牌的銷售額能否於下一季重回正軌？且讓我們拭目以待吧。

Hermès2020秋冬配飾系列（Hermès）

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