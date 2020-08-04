【IKEA】聯乘曼谷設計品牌Greyhound　吸引度媲美宜家自家服飾？

除了店內出售的日常家品及小食之外，IKEA的聯乘系列及限定系列同樣吸引。 繼早前宣布推出品牌首個服裝及生活用品系列EFTERTRÄDA COLLECTION後，IKEA日前宣布聯乘曼谷設計團隊Greyhound Original，為大家帶來「SAMMANKOPPLA」系列。

今次IKEA破天荒與曼谷設計團隊Greyhound Original合作，為大家帶來最新合作項目「SAMMANKOPPLA」。（IKEA）

IKEA不時與不同品牌及藝術家合作推出聯乘系列。要數最受注目及歡迎的，定必是去年年初與OFF-WHITE合作的IKEA × OFF-WHITE家居系列，一推出馬上被人搶奪一空，更被網民炒至天價，非同小可。

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其後IKEA再分別邀請有「音響界Apple」之譽的Sonos，以及瑞典新銳合成器品牌Teenage Engineering合作，推出親民價高質音響及燈光器材，同樣令人趨之若鶩。

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今次IKEA則破天荒與曼谷設計團隊Greyhound Original合作，為大家帶來最新合作項目「SAMMANKOPPLA」。

今次IKEA破天荒與曼谷設計團隊Greyhound Original合作，為大家帶來最新合作項目「SAMMANKOPPLA」。（IKEA）

Greyhound Original成立於1980年代。當時四位熱愛時裝、音樂、藝術、建築、美食的好友決定一同開設品牌，不設界限地探索創意。經多年努力後，Greyhound Original成為泰國當地的知名時尚品牌，設計範疇亦日益廣泛，不單止開創時獨有的男裝設計，自90年代起亦開始涉獵女裝及皮具。

除了時尚單品外，Greyhound Original旗下的Greyhound Cafe亦相當有名氣，不少人特意前往打卡，而Greyhound Original亦聰明地再為Greyhound Cafe加設支線Everythinghound，主要出售露營用品。

Greyhound Original SS20一覽：

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今次IKEA x Greyhound Original，雙方就帶來了12件單品，當中包括椅套、枕頭、手挽袋款、塑料瓶形燈具、碗具、衣架、附有滾輪的桌子及架子等。系列用色以黑白構成，部份單品配有千鳥格紋，部份單品則印有「ORIGINAL」字樣。IKEA英國部室內設計經理Clotilde Passalacqua指出SAMMANKOPPLA系列全以可持續物料製成，既具有環保意識又具有裝飾性，「為買家的室內空間注入沉穩而悠閒的氛圍，幫助打造真正獨特的房屋。」

系列將於不久後公開發售，有興趣的朋友記得留意相關消息。