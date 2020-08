【sacai】阿部千登勢宣揚種族平權　大愛精神卻敵不過Nike聯乘？

sacai最近發布SS21系列,這次阿部千登勢找來黑人藝術家Hank Willis Thomas合作,以「LOVE OVER RULES」為題,宣揚大愛精神。 不過一眾鞋迷最關心的,應該還是模特兒腳上的Nike聯乘Blazer Low和VaporWaffle鞋款。

今年受疫情影響,各大日本品牌未能如常到巴黎時裝週發布SS21系列,早於七月中時,Kolor、AURALEE等日牌就決定繼續參與巴黎網上時裝發布會,告別實體時裝騷,改用影像短片、直播等方式發表系列。來到8 月中,sacai亦緊隨其他品牌步伐,為來年春夏系列拍攝宣傳短片、Lookbook。新系列曝光,阿部千登勢這次找來藝術家Hank Willis Thomas合作,以「LOVE OVER RULES」為題設計一系列服飾,在Black Lives Matter語境下更是異常大愛。

Hank Willis Thomas為美國Conceptual Artist,多年來取材流行文化,圍繞黑人身份和非裔歷史創作。於香港人而言,這位藝術家和大家的聯繫可能源自一個口罩:最近K11和MOCA合作,推出9款口罩鼓勵大家同心抗疫,其中一款設計印有「THIS SIDE UP,LIFE,HANDLE WITH CARE」Slogan,正正出自Hank Willis Thoams之手。

Hank Willis Thomas跟K11合作的口罩設計。(K11)

Hank Willis Thomas除了參與口罩設計,另一次和潮流「結緣」,應該和Nike有關:2003年《Branded》創作、2011年《Strange Fruit》等攝影作品,Hank Willis Thomas多次將Nike體育廣告和黑人奴隸歷史連繫起來。藝術家用拍攝硬照方法,戲仿當代NBA和Nike廣告,反思當代體育商業模式將男性黑人身體商品化。這位藝術家往年曾連番「狙擊」Nike,如今又竟然和Nike頻頻聯乘的sacai合作,算不算「今天的我打倒昨天的我」,留待大家定奪。

Hank Willis Thomas多年來取材流行文化,圍繞黑人身份和非裔歷史創作。(Andrea Blanche)

重溫Hank Willis Thomas創作:

言歸正傳,這次Hank Willis Thomas和sacai合作,雙方以一句「LOVE OVER RULES」為基礎設計服飾。《LOVE OVER RULES》為藝術家2000年時的大型戶外裝置藝術,當年Hank Willis Thomas的一位至親慘遭謀殺,家人死前傳給他的最後訊息,正是如此一句Statement。藝術家以此創作,一方面為紀念親人離世,另一方面亦是讓大家自行解讀:到底是「LOVE OVER RULES」,還是「LOVE OVERRULES」?

《LOVE OVER RULES》(Hank Willis Thomas)

無論採取何種解讀,sacai這次和藝術家合作,都無疑提取了這句Slogan的大愛精神:阿部千登勢受訪時表示,SS21系列設計意念為用愛打破種族、文化、性取向等界限,讓愛不受社會約定俗成綑綁。新系列延續過往sacai重構風格,解構重製MA-1、Trench Coat固然是少不了, 品牌在往年常見的拼布設計中加入了近年回潮的Bandana元素,配上不規則剪裁,依然是sacai的拿手好戲。至於系列主題「LOVE OVER RULES」,除了以Slogan形式印在外套後背,亦有以細字樣印在服飾衣袖,算是一點小巧思。

sacai SS21(sacai)

sacai SS21主菜雖然是和藝術家合作,不過當中最搶盡風頭的,還是Lookbook中新登場的Nike聯乘。模特兒腳上穿着的sacai X Nike Blazer Low鞋款,為今季新登場,鞋款的雙層鞋舌加上Double Swoosh,和sacai早前聯乘其實同出一轍。一如早前流出消息,Blazer Low聯乘款共有灰綠和橙白兩款配色,預計於明年春天開售,定價為$120美元(約938港幣)。至於今年推出的sacai X Nike Vaporwaffle聯乘款亦將加推紫色和卡其兩款新配色。對於鞋迷而言, SS21系列再有大愛精神,也不及大家對Nike聯乘的大愛。