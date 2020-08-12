【sacai】阿部千登勢宣揚種族平權　大愛精神卻敵不過Nike聯乘？

sacai最近發布SS21系列，這次阿部千登勢找來黑人藝術家Hank Willis Thomas合作，以「LOVE OVER RULES」為題，宣揚大愛精神。 不過一眾鞋迷最關心的，應該還是模特兒腳上的Nike聯乘Blazer Low和VaporWaffle鞋款。

今年受疫情影響，各大日本品牌未能如常到巴黎時裝週發布SS21系列，早於七月中時，Kolor、AURALEE等日牌就決定繼續參與巴黎網上時裝發布會，告別實體時裝騷，改用影像短片、直播等方式發表系列。來到8 月中，sacai亦緊隨其他品牌步伐，為來年春夏系列拍攝宣傳短片、Lookbook。新系列曝光，阿部千登勢這次找來藝術家Hank Willis Thomas合作，以「LOVE OVER RULES」為題設計一系列服飾，在Black Lives Matter語境下更是異常大愛。

Hank Willis Thomas為美國Conceptual Artist，多年來取材流行文化，圍繞黑人身份和非裔歷史創作。於香港人而言，這位藝術家和大家的聯繫可能源自一個口罩：最近K11和MOCA合作，推出9款口罩鼓勵大家同心抗疫，其中一款設計印有「THIS SIDE UP，LIFE，HANDLE WITH CARE」Slogan，正正出自Hank Willis Thoams之手。

Hank Willis Thomas跟K11合作的口罩設計。（K11）

Hank Willis Thomas除了參與口罩設計，另一次和潮流「結緣」，應該和Nike有關：2003年《Branded》創作、2011年《Strange Fruit》等攝影作品，Hank Willis Thomas多次將Nike體育廣告和黑人奴隸歷史連繫起來。藝術家用拍攝硬照方法，戲仿當代NBA和Nike廣告，反思當代體育商業模式將男性黑人身體商品化。這位藝術家往年曾連番「狙擊」Nike，如今又竟然和Nike頻頻聯乘的sacai合作，算不算「今天的我打倒昨天的我」，留待大家定奪。

Hank Willis Thomas多年來取材流行文化，圍繞黑人身份和非裔歷史創作。（Andrea Blanche）

重溫Hank Willis Thomas創作：

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言歸正傳，這次Hank Willis Thomas和sacai合作，雙方以一句「LOVE OVER RULES」為基礎設計服飾。《LOVE OVER RULES》為藝術家2000年時的大型戶外裝置藝術，當年Hank Willis Thomas的一位至親慘遭謀殺，家人死前傳給他的最後訊息，正是如此一句Statement。藝術家以此創作，一方面為紀念親人離世，另一方面亦是讓大家自行解讀：到底是「LOVE OVER RULES」，還是「LOVE OVERRULES」？

《LOVE OVER RULES》（Hank Willis Thomas）

無論採取何種解讀，sacai這次和藝術家合作，都無疑提取了這句Slogan的大愛精神：阿部千登勢受訪時表示，SS21系列設計意念為用愛打破種族、文化、性取向等界限，讓愛不受社會約定俗成綑綁。新系列延續過往sacai重構風格，解構重製MA-1、Trench Coat固然是少不了， 品牌在往年常見的拼布設計中加入了近年回潮的Bandana元素，配上不規則剪裁，依然是sacai的拿手好戲。至於系列主題「LOVE OVER RULES」，除了以Slogan形式印在外套後背，亦有以細字樣印在服飾衣袖，算是一點小巧思。

sacai SS21（sacai）

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sacai SS21主菜雖然是和藝術家合作，不過當中最搶盡風頭的，還是Lookbook中新登場的Nike聯乘。模特兒腳上穿着的sacai X Nike Blazer Low鞋款，為今季新登場，鞋款的雙層鞋舌加上Double Swoosh，和sacai早前聯乘其實同出一轍。一如早前流出消息，Blazer Low聯乘款共有灰綠和橙白兩款配色，預計於明年春天開售，定價為$120美元（約938港幣）。至於今年推出的sacai X Nike Vaporwaffle聯乘款亦將加推紫色和卡其兩款新配色。對於鞋迷而言， SS21系列再有大愛精神，也不及大家對Nike聯乘的大愛。