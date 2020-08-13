【MIZUNO】強調高性能波波鞋底　襪筒設計向BALENCIAGA潮鞋偷師？

一再強調，MIZUNO近年銳意潮流化，成為最矚目的日本運動品牌，上個十年這個光環歸ASICS，但2020年開始，卻很有可能是MIZUNO的天下。

早前引起高度關注的雪駄拖鞋MIZUNO "SETTA C/6"。（MIZUNO）

最新合作尚有與X-LARGE的聯乘。（Mizuno）

品牌的潮流線MIZUNO Sports Style，近年做得有聲有色，聯乘合作甚有心機，設計更是精益求精，好像早前《一物》曾介紹的雪駄拖鞋MIZUNO "SETTA C/6"，交由老字號大和工房代工製作雪駄的縫紉和鞋底部份，再以MIZUNO自家研發的碳纖維增強塑料（CFRP）製造鞋面，強化鞋的輕巧和彈性，甫推出旋即引來高度關注。

rhrn2 MIZUNO ENERZY Shoes ￥27,500。（Mizuno）

今個8月品牌又迎來另一焦點大作rhrn2 MIZUNO ENERZY跑鞋，中高筒設計配以襪筒形式包裹，乍看來的確很像2017年間由BALENCIAGA Speed Trainer掀起的襪筒跑鞋熱潮。

不過MIZUNO也不是傻的，2017早已流行的鞋款，絕對不會遲了足足三年才跟風推出，所以論這對rhrn2 MIZUNO ENERZY，襪筒設計只是幌子，真正精華乃是鞋底那些果粒狀圓球。

真正精華所在，乃是鞋底那些果粒狀圓球。（MIZUNO）

真正精華所在，乃是鞋底那些果粒狀圓球。（MIZUNO）

或許第一眼看上去，有人會覺得它們如同蟲卵般已覺嘔心，其實這種果粒狀設置，可是MIZUNO今年最新研發的全新物料技術ENERZY，以強化跑回彈力。這ENERZY系統總共分為ENERZY、ENERZY core和ENERZY lite三種配置，今次rhrn2 MIZUNO ENERZY所採用，則是 MIZUNO ENERZY CORE中底技術，回彈性不但比一般MIZUNO跑鞋高56%之多，物料柔軟度更高出293%，是MIZUNO史上具有最高回彈性的材料。

為慶祝rhrn2 MIZUNO ENERZY Shoes面世，同場尚有一系列服飾單品登場。（Mizuno）

如斯高性能的設定，不但使用ENERZY技術在專業運動跑鞋領域中大派用派（7月登場的MIZUNO ENERZY就是用上此技術的焦點跑鞋），更將獨家果粒狀圓球設計，應用在Mizuno Sports Style等潮流系鞋作上，外觀設計前衞過人之餘，而且走行路上來也倍感舒適，鞋面配搭無阻的襪筒配置之後，絕對是時尚與功能兼備的破格作品。