【日本設計】趕走昏暗惡臭　安藤忠雄、NIGO如何令日本公廁變靚？

不少人為了衛生，寧願忍亦不會到公廁如廁。日本公益團體「日本財團The Nippon Foundation」邀來安藤忠雄、隈研吾等16位知名設計師設計公廁，試圖改變大眾對公廁「燈光昏暗、骯髒、臭味難聞」等刻板印象。

日本公益團體「日本財團The Nippon Foundation」邀來安藤忠雄、隈研吾等16位知名設計師設計公廁，試圖改變大眾對公廁「燈光昏暗、骯髒、臭味難聞」等刻板印象。 （Tokyo Toilet）

此項目名為「Tokyo Toilet」，由日本財團The Nippon Foundation發起。日本財團之所以會生起「Tokyo Toilet」的念頭，是因為他們觀察到大眾對公廁依然抱持「燈光昏暗、骯髒、臭味難聞」等刻板印象，不少人（尤其女生）為了衛生，對公廁敬而遠之。

然而，公廁對一個城市而言甚為重要，不單為公眾提供免費的如廁場所外，亦是一眾露宿者生活中不可或缺的重要場所。另外，公廁的潔淨度、方便度、設計，亦反映當地的文化與素養。為了一改日本人對當地公廁的既有印象，日本財團便決定邀請16位知名設計師，為公廁改頭換面。

由曾獲普立茲克獎的知名建築師坂茂也所設計的透明公廁最受矚目。 （Tokyo Toilet）

此計劃成功邀來安藤忠雄、伊東豐雄、隈研吾等16位知名設計師參與。他們以「包容性」為宗旨，打造出兼顧使用者性別、年齡、健康狀態等需求的廁所，每間公廁均設有免治馬桶。

目前已完工並正式開放的公廁有四間：由曾獲普立茲克獎的知名建築師坂茂也所設計的透明公廁；另一位同樣曾獲普立茲克獎的知名建築師槇文彦所操刀的「花枝廁所」；曾為三宅一生操刀設計的工業設計師田村奈穂所打造的「之字形」公廁；以及由室內設計公司Wonderall老闆片山正通所設計的「川屋公廁」。

點擊下圖了解各公廁的設計及背後的設計意念：

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以上四所公廁由本年八月起先後正式啟用，其他設計師所設計的公廁亦會緊隨其後，相繼為大眾提供服務。由安藤忠雄所設計的神宮通公園廁所暫訂於下個月開始正式開放，伊東豐雄、藤本壯介、隈研吾、佐藤可士、NIGO等人所設計的公廁則暫訂明年正式啟用。

過往公廁一向予人污糟、多菌、惡臭的壞感覺。由一眾名設計師設計的公廁不單功能性十足，外型亦相當前衛，能否一改大家對公廁的既有印象，讓大家安心使用呢？