【YSL】Saint Laurent回購4000件古著　甚麼驅使收藏家花30年去愛

Saint Laurent近日斥資巨額，向設計師兼收藏家Olivier Châtenet回購4,000件於1966至1985年面世的舊設計，藏品將存放於位於巴黎Rue de Bellechasse的Saint Laurent檔案館之內。 曾任Hermès女裝成衣和配飾設計師的Olivier Châtenet，對YSL古著有著不能自拔的迷戀。到底是甚麼驅使他收藏YSL古著？作為資深收藏家，他對3、40年前的YSL設計又有何看法？

Olivier Châtenet過去30餘年收藏數千件YSL古著。（anahitaseye）

Olivier Châtenet除了是知名的YSL古著收藏家外，亦是一位時裝設計師，曾於Alaïa、Thierry Mugler，以及Hermès工作，最後創立自家品牌Mario Chanet及E2。雖然過去三十餘年間收藏了無數件珍貴的YSL古著，但原來Olivier Châtenet在80年代修讀時裝時，對Saint Laurent沒有多大的愛，直至後來他開始尋找完美的穿衣風格時，才開始真正欣賞Yves Saint Laurent之美。

當年Yves Saint Laurent曾說：「A woman is never as feminine as in a man’s suit」，更大膽地將男裝改造成女裝，設計出經典的Le Smoking Suit，顛覆女裝設計的可能性，其前衛的設計及視野至今依然無可媲美。

Yves Saint Laurent的男裝女穿風格影響深遠（GettyImages）

A woman is never as feminine as in a man's suit Yves Saint Laurent

「Yves Saint Laurent沒有發明出甚麼，但他有很出色的觀察力，並且非常了解女性想要甚麼。」對Olivier Châtenet而言，Yves Saint Laurent的本事在於善於觀察，並在合適的時間發表震撼的設計。當年時裝界一致認為時裝理應是創造未來，但Yves Saint Laurent卻從當時已有的設計元素中，發現適合改造的地方，成功創造出著名的40s Collection及一系列經典設計。

除此之外，Olivier Châtenet亦認為Yves Saint Laurent是史上第一位懂得將自己打造成品牌的設計師：「他除了是一位出色的造型師外，還非常了解如何與外界交流，且使用自己的形象來創造迴轉。」而最具代表性的例子，便是Yves Saint Laurent於1971年由Jean-Loup Sieff掌鏡下拍下的全裸照。要知道雖然今時今日不少設計師比品牌名氣大，但當年絕非如此，而Yves Saint Laurent出眾的氣質及才華，讓他成為備受注目的設計師。

Yves Saint Laurent當年轟動一時的裸照（YSL）

Olivier Châtenet不時在IG分享各大品牌舊照，當中分不了Yves Saint Laurent照片：

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在研究的過程中，Olivier Châtenet愈加喜愛Yves Saint Laurent的設計，過去三十餘年間收藏了無數珍貴的YSL古著，從盤點、修護、保養、存活到記錄均親力親為，致力完美復修珍藏。

當你看到Yves Saint Laurent三、四十年前設計的作品時，我不會說它們是現代的，卻是難以置信的完美 Olivier Châtenet

數千件珍藏當然不乏珍貴的作品，包括Mia Farrow於1967年8月號《Vogue》上所穿的卡其色羊毛斗篷，亦有1966年面世的金屬板晚裝手袋、1968年的Tahiti印花連衣裙等。而Olivier Châtenet過去不時在世界各地舉辦展覽，2012年更將展品帶到香港，舉辦《情陷聖羅蘭》（Crazy about Yves）展覽，讓一眾知音人有機會親眼欣賞珍藏，共享美麗。另外，Olivier Châtenet亦曾為Yves Saint Laurent傳記電影《Saint Laurent》借出珍藏。

《Saint Laurent》劇照：

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近日Olivier Châtenet更狠心割愛，將4,000件珍藏「完璧歸趙」。是次Saint Laurent雖然沒有公開收購金額，但坊間一致認為Saint Laurent斥資巨額，成功收購包括外套、連衣裙、西裝、襯衫、針織衫、手袋、鞋子、珠寶、圍巾，以及高訂服飾，系列更包括曾屬於溫莎公爵夫人的1967年春夏非洲風格串珠裙，非常珍貴。

4,000件藏品將會歸入位於巴黎Rue de Bellechasse的Saint Laurent檔案館。Saint Laurent檔案館藏有逾5,000件服裝、15,000件配飾和數千張草圖，保存Yves Saint Laurent一生的心血。