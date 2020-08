【YSL】Saint Laurent回購4000件古著　甚麼驅使收藏家花30年去愛

Saint Laurent近日斥資巨額,向設計師兼收藏家Olivier Châtenet回購4,000件於1966至1985年面世的舊設計,藏品將存放於位於巴黎Rue de Bellechasse的Saint Laurent檔案館之內。 曾任Hermès女裝成衣和配飾設計師的Olivier Châtenet,對YSL古著有著不能自拔的迷戀。到底是甚麼驅使他收藏YSL古著?作為資深收藏家,他對3、40年前的YSL設計又有何看法?

Olivier Châtenet過去30餘年收藏數千件YSL古著。(anahitaseye)

Olivier Châtenet除了是知名的YSL古著收藏家外,亦是一位時裝設計師,曾於Alaïa、Thierry Mugler,以及Hermès工作,最後創立自家品牌Mario Chanet及E2。雖然過去三十餘年間收藏了無數件珍貴的YSL古著,但原來Olivier Châtenet在80年代修讀時裝時,對Saint Laurent沒有多大的愛,直至後來他開始尋找完美的穿衣風格時,才開始真正欣賞Yves Saint Laurent之美。

當年Yves Saint Laurent曾說:「A woman is never as feminine as in a man’s suit」,更大膽地將男裝改造成女裝,設計出經典的Le Smoking Suit,顛覆女裝設計的可能性,其前衛的設計及視野至今依然無可媲美。

Yves Saint Laurent的男裝女穿風格影響深遠(GettyImages)

A woman is never as feminine as in a man's suit Yves Saint Laurent

「Yves Saint Laurent沒有發明出甚麼,但他有很出色的觀察力,並且非常了解女性想要甚麼。」對Olivier Châtenet而言,Yves Saint Laurent的本事在於善於觀察,並在合適的時間發表震撼的設計。當年時裝界一致認為時裝理應是創造未來,但Yves Saint Laurent卻從當時已有的設計元素中,發現適合改造的地方,成功創造出著名的40s Collection及一系列經典設計。

除此之外,Olivier Châtenet亦認為Yves Saint Laurent是史上第一位懂得將自己打造成品牌的設計師:「他除了是一位出色的造型師外,還非常了解如何與外界交流,且使用自己的形象來創造迴轉。」而最具代表性的例子,便是Yves Saint Laurent於1971年由Jean-Loup Sieff掌鏡下拍下的全裸照。要知道雖然今時今日不少設計師比品牌名氣大,但當年絕非如此,而Yves Saint Laurent出眾的氣質及才華,讓他成為備受注目的設計師。

Yves Saint Laurent當年轟動一時的裸照(YSL)

Olivier Châtenet不時在IG分享各大品牌舊照,當中分不了Yves Saint Laurent照片:

在研究的過程中,Olivier Châtenet愈加喜愛Yves Saint Laurent的設計,過去三十餘年間收藏了無數珍貴的YSL古著,從盤點、修護、保養、存活到記錄均親力親為,致力完美復修珍藏。

當你看到Yves Saint Laurent三、四十年前設計的作品時,我不會說它們是現代的,卻是難以置信的完美 Olivier Châtenet

數千件珍藏當然不乏珍貴的作品,包括Mia Farrow於1967年8月號《Vogue》上所穿的卡其色羊毛斗篷,亦有1966年面世的金屬板晚裝手袋、1968年的Tahiti印花連衣裙等。而Olivier Châtenet過去不時在世界各地舉辦展覽,2012年更將展品帶到香港,舉辦《情陷聖羅蘭》(Crazy about Yves)展覽,讓一眾知音人有機會親眼欣賞珍藏,共享美麗。另外,Olivier Châtenet亦曾為Yves Saint Laurent傳記電影《Saint Laurent》借出珍藏。

《Saint Laurent》劇照:

近日Olivier Châtenet更狠心割愛,將4,000件珍藏「完璧歸趙」。是次Saint Laurent雖然沒有公開收購金額,但坊間一致認為Saint Laurent斥資巨額,成功收購包括外套、連衣裙、西裝、襯衫、針織衫、手袋、鞋子、珠寶、圍巾,以及高訂服飾,系列更包括曾屬於溫莎公爵夫人的1967年春夏非洲風格串珠裙,非常珍貴。

4,000件藏品將會歸入位於巴黎Rue de Bellechasse的Saint Laurent檔案館。Saint Laurent檔案館藏有逾5,000件服裝、15,000件配飾和數千張草圖,保存Yves Saint Laurent一生的心血。