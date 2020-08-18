【HERMÈS】ROUGE限量版玫瑰調登場　唇膏如何展現愛馬仕美學？

自愛馬仕HERMÈS宣布推出自家唇膏系列ROUGE HERMÈS以來，ROUGE HERMÈS就被不少女生視為不可不買的美妝產品。 今個秋冬，HERMÈS再推出三款限量版玫瑰調ROUGE HERMÈS唇膏，即使未知未來半年是否仍需戴口罩，但相信不少女生已準備好搶購這三款限量版唇膏了吧。

今個秋冬，HERMÈS再推出三款限量版玫瑰調ROUGE HERMÈS唇膏。（HERMÈS）

2020秋冬ROUGE HERMÈS系列限量發行三款呼應季節的唇膏色調，以珍貴材質打造的唇膏管可持久使用、更換補充裝，季節性推出的限量版色調只需一兩個簡單的動作即能輕鬆替換成其他色調的唇膏。

點擊下圖了解三款限量版玫瑰調ROUGE HERMÈS唇膏詳情：

如果大家有稍為留意美妝市場，相信不難發現ROUGE HERMÈS系列自面世以來便是搶手貨，無論官網抑或代購網站，都不難發現幾款大熱色統統被搶購一空。

大概大多數男生很難理解何以女生肯花五、六百元購買一支唇膏吧。對於女生而言，HERMÈS象徵的是一種精緻、優雅、完美，而一支小小的ROUGE HERMÈS唇膏便是這種象徵的集合體，花五、六百元便能買入這些可望而不可即的象徵，實在無傷大雅。

本年三月，HERMÈS推出首波ROUGE HERMÈS唇膏系列，正式進軍美妝世界。（HERMÈS）

ROUGE HERMÈS唇膏系列有多完美、有多珍貴？愛馬仕自1837年創立以來，一直秉承著品牌的手工藝傳統及人文價值觀打造精品。2019年品牌宣布成立第十六個產品部門：美妝部，並於本年三月推出首波ROUGE HERMÈS唇膏系列，正式進軍美妝世界。

儘管從未涉獵美妝世界，愛馬仕亦絕不馬虎。愛馬仕早在2015年聘請曾於MAC擔任主管的Agnès de Villers，為品牌擔任香水與美妝首席執行官一職。在她與愛馬仕全球藝術總監Pierre - Alexis Dumas的指引下，品牌全體上下共同參與創作。

ROUGE HERMÈS由女性世界藝術總監及女士絲巾創意總監Bali Barret負責選色。Bali Barret以品牌900種皮革及75,000種絲巾色彩作為設計靈感，讓大家在妝品上擁抱愛馬仕的優雅。唇膏管則由愛馬仕珠寶及鞋履部門創意總監Pierre Hardy負責設計。Pierre Hardy以漆彩、鍍金、亮面金屬等奢華材質作為原料，再配以黑、白、粉金等色調作為主調，手工方式組裝成豐有質感的唇管，頂部位置更刻有愛馬仕的經典標誌，貴氣盡現。

ROUGE HERMÈS以品牌900種皮革及75,000種絲巾色彩作為基調。（HERMÈS）

愛馬仕在Fall/Winter 2020-2021便展示出塗上ROUGE HERMÈS的效果，騷場亦模仿出ROUGE HERMÈS的唇膏管設計：

+ 7 + 6 + 5

除了設計精緻之外，愛馬仕更別出心裁地請來愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師 Christine Nagel，為ROUGE HERMÈS唇膏系列加入專屬香味，由山金車、檀香木、當歸花蜜餞調配而成的香氣層次分明，令用家擁有更優越的使用體驗。除此以外，ROUGE HERMÈS更是美妝界首個能夠重複使用的唇膏系列，用家只需替換唇膏內芯則可再次使用，為環保出一分力。

+ 8 + 7 + 6

愛馬仕更聰明地推出半年一度的限量收藏版色調，「愛馬仕」加上「限量」的組合，自然吸引大批女生搶購。亦是因此，即使限量版ROUGE HERMÈS定價高達$620，同樣有價有市，第一波限定色霧面玫瑰粉的＃27 ROSE Inoui、緞面珊瑚紅＃51 Corail Fou、緞面紫羅蘭＃94 Violet Intense均搶購一空。或許很多男生及不愛彩妝的女生難以理解為何要花上$620花一支唇膏吧，但對於許多女子而言，只需花上數百元便可買到愛馬仕，無疑是一份帶有優越色彩的快樂。