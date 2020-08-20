【ZARA x Jo Malone】最新聯乘香薰搓手液　網店上架日有意外驚喜

ZARA延續聲勢，宣布再度與Jo Malone合作，不過今次並非推出Jo Malone女士最拿手的香薰及香水，而是推出香薰免沖洗消毒搓手液，相信會成為另一個搶手聯乘。

ZARA延續聲勢，宣布再度與Jo Malone合作。（ZARA）

ZARA x Jo Malone Emotions Collection by Jo Loves香水系列於上星期四 （8月13日）在香港上架，不出半天便被搶購一空，無論任何容量及味道統統火速售罄，認真手快有手慢無。



延續上周四的聲勢，ZARA宣布將於明天（8月21日）將最新聯乘產品在官網上架，喜歡ZARA x Jo Malone的朋友今次同樣不能錯過。

香根草與葡萄柚免沖洗消毒搓手液HK$79／100ML（ZARA）

是次雙方不以Jo Malone女士最擅長的香薰及香水作為主題，反而推出更適合當下使用的免沖洗消毒搓手液。Jo Malone女士以香根草與葡萄柚香氣作為搓手液主調，再體貼地加入植物甘油，使得酒精含量高達74%的搓手液能同時具有護膚功效，減少雙手因過度使用搓手液而龜裂或紅癢的情況。

香根草與葡萄柚免沖洗消毒搓手液將於明天率先在官網上架，並於8月24日在各大門市出售，定價為HK$79／100ML，相信勢必再一次引發搶購潮。

除此以外，今次ZARA更另設彩蛋：在手液上架的同時，Emotions Collection by Jo Loves香水系列亦將於明天補貨上市！今次ZARA更加設網上限定的Discovery Set，一盒包含系列八種香氣，讓貪心的朋友能一次過擁有整個系列，上回搶不到的朋友今次絕不能怠慢。

點擊下圖了解Emotions Collection by Jo Loves香水系列香氣：