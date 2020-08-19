Uniqlo｜一文睇清UU 2020秋冬男女裝單品　極簡風格建構高級美學

Uniqlo大熱聯乘系列Uniqlo U 2020秋冬系列終於登場，Christophe Lemaire每次有新設計，都是令人非常期待！

Christophe Lemaire自2016年開始跟Uniqlo合作推出Uniqlo U支線（Uniqlo）

由Hermès前創意總監Christophe Lemaire主理的Uniqlo U系列向來是搶手貨，每季均有款式在推出當日即被光速搶光，非常驚人。延續過去的合作，Uniqlo早前宣布將於9月18日推出Uniqlo U 2020春夏系列，繼續為大家帶來定價親民且高品質的LifeWear。



是次Christophe Lemaire延續其簡約舒適的理念，總共為大家帶來37件女裝單品及41件男裝單品。

看UU2020秋冬系列前，先重溫Lemaire SS21的設計，看看Christophe Lemaire怎樣將極簡設計帶到高級時裝與休閒服兩個不同領域：

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先說女裝方面，除了有淨色T-shirts及冷衫等基本款外，今季Christophe Lemaire參考了2020春夏的銷情，再度推出搶手貨薄紗企領恤衫，上季搶不到的朋友絕不能錯過。另外，今季亦有推出幾款羽絨外套，其中一款更是長身的羽絨褸，亦是今季的必搶款式。

UU上季大熱薄紗企領恤衫微調後的秋冬新版（Uniqlo）

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至於男裝方面，同樣推出了一系列日常必備的冷衫及恤衫，外套絕對是亮點，羊毛混紡搖粒絨外套以及燈芯絨夾層外套是今季的主打款，設計簡約時尚而恆久。

羊毛混紡搖粒絨外套是Classic設計（Uniqlo）

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另外，今季男裝及女裝分別推出了手袋配件，儘管UU的手袋向來並非大家的搶手貨，但親民價錢亦帶來吸引力。



按圖看UU包袋設計：

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UU 2020秋冬系列將於9月18日上架，能用平民化價錢買到高級極簡風格的設計和剪裁，絕對是日常穿搭重要單品。

UU 2020秋冬男裝單品和價錢一覽：

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UU 2020秋冬女裝單品和價錢一覽：