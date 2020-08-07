ROLEX專題│寶鏗第三代Quinton　GMT-Master 1675 MK1是他的最愛？

香港ROLEX古董鐘錶市場蓬勃，不過能夠在這個大洪流市場中「江流石不轉」的鐘錶舖卻不多，位於上環的寶鏗古董鐘錶，是甚為罕有的中流砥柱。 《一物》的ROLEX收藏家專題，今次拜訪了寶鏗的父子檔：第二代Johnny和第三代Quinton，各有不同的珍藏和心得，先由兒子Quinton的藏品說起……

第二代傳班人Johnny（右）和兒子第三代傳班人Quinton。（攝影：黃舒慧）

寶鏗由Quinton的祖父於80年代創立，由初代的灣仔胡忠大廈店，搬到今時今日的上環地舖，見證了香港發展，也見證了香港人品味的變遷。而Quinton與父親Johnny對於ROLEX古董錶收藏喜好和觀點上的分野，正正反映出新舊兩代香港人對鐘錶文化的千人千面。

今集將會介紹Quinton的鋼錶類收藏。（攝影：黃舒慧）

Rolex GMT-Master 1675 MK1。（攝影：黃舒慧）

ROLEX GMT-Master 1675 MK1

生於鐘錶世家，Quinton自幼受到爺爺和爸爸薰陶，見盡種種名錶，他卻指在鐘錶收藏之道上，兩父子可謂「各自各玩」，風格大有不同：「老爸向來偏愛古典款式手錶，從不將時下最流行的運動腕錶放在眼內，認為這不過是後生仔的Fashion玩意，我則比較多元化，認為不同風格的錶款，皆有其獨特之處。」

這枚1966年ROLEX GMT-Master 1675 MK1，是Quinton芸芸手錶之中最愛的珍藏：「這手錶是六年前，我跟一名洋人收藏家Trade的，當時人們尚未正視GMT的魅力和價值，追求者甚少，我只花了$38,000港元買回來，然而隨着GMT-Master近年大流行，市價已急升至$200,000大元了。」

（攝影：黃舒慧）

他說無論價格升幅如何，並非深愛這枚GMT-Master 1675 MK1的主因，「其高度的變化性才是最引人入勝的地方，紅藍配色的鋼圈已很搶眼，我也按自己所好，更換了原來的錶帶，鏡面也換成舊裝的波膠面（Arcylic），復古味道更濃，也更具個人特色。」

問到Quinton何解GMT-Master近年忽然大熱起來，他認為手錶愛好者由從前追求低調型手錶，到近年追捧搶眼款式外，另一主因是近年零件交易市場極其蓬勃：「GMT一大特色，是它不同年代不同期數的出品，均由不同的廠房製造，如是者每個機件配件，都有着明顯分別，用家每每可以按個人的品味喜好，將GMT改頭換面成最合心意的款式，就如時裝精鍾愛買衫襯衫的道理一樣，因而促成GMT零件交易市場的熾熱。」

因此，近年愈來愈名人在鐘錶二手市場未必賣完整手錶，相反只賣手錶上零件就足以致富，這種現像的促成，GMT-Master可謂功不可沒。

Rolex Day-Date 1803（攝影：黃舒慧）

ROLEX Day-Date 1803

Quinton第二枚心愛的收藏，則是ROLEX Day-Date 1803，原來這關乎他的童年回憶：「年少時總奇怪爸爸許多夾萬都用上1803作密碼（放心，現在密碼已全更改了），當時不知這組數字的意思，長大了才得知這數字是ROLEX一大型號。」

繁體中文字日曆盤。（攝影：黃舒慧）

Quinton表示這款Day-Date 1803早在60年代已經出現，這枚則是他在四、五年前以$100,000左右的價錢交易回來，屬早期的「力架面」Gilt Dial手錶，包含多種特色，既有現在罕見的龜貝帶，又有繁體中文字的日曆盤，加盧結合沒有夜光效能的尖針等等，不同元素交織在一起，使它成為市面上相對難找的一枚。「識貨之人會知道它是好嘢嚟！各種ROLEX經典元素都集合其中。」

做得古董錶這個行業，就當然懂得維修手錶。（攝影：黃舒慧）

除手錶外，洋裝和Vintage服飾，也是Quinton很會深究的領域。（攝影：黃舒慧）

此外，Quinton再三強調，時下年青一代與父親輩明顯不同，就是年青人愛將手錶視為整個造型風格的配飾——喜歡拿手錶來襯衫，「這枚1803本就設計典雅，加上黑色錶面的低調設計，那更加百搭，基本上一件淨色Tee襯Chino，再搭配這隻1803經已入型入格，而我則最喜歡穿斯文西裝時佩戴。至於GMT-Master或黃金面Day-Date 1803，這些相對耀目的錶款，用來襯花俏的夏威夷恤。」可見玩錶的樂趣，不只是錶本身，穿搭術同樣十分考究。

Rolex 1500 Oyster Date（Tiffany & Co.）。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Oyster Perpetual Date 1500（Tiffany & Co.）

至於第3枚珍藏ROLEX Oyster Perpetual Date 1500 ，其特別之處是跟首飾品牌Tiffany & Co.合作，湖水藍色錶面上，除有ROLEX商標外，Tiffany & Co.招牌標記亦在其中：「這手錶我從日本買回來，吸引我的地方，並非單是Tiffany & Co.別注，更重要的是其細小尺寸，只有34mm。」他直言這尺寸對於香港市場來說是很Uncommon，「要知道香港人愛追潮流，自2008年陶瓷圈普及後，愈來愈流行大Size款式，Oyster Perpetual Date 1500這種嬌小錶款，注目度自然較低。」

Oyster Perpetual Date向來不是熱炒錶款，是Tiffany & Co.這個印記才令它升值多兩至三萬，市價$50,000左右。（攝影：黃舒慧）

如同林作那「是人著衫，非衫著人」的道理一樣，一枚手錶即使再珍貴再流行，如果不適合自己卻偏要生硬選戴的話，一切都是枉然，Quinton說：「我雙手天生相對偏細，硬是要戴近年流行的大錶的話，並不見得美觀，也甚不舒服。偏偏這枚小巧的Oyster Perpetual Date 1500，無論在視覺上還是觸感上，都是最恰到好處，性價比也極高。」

INFO

寶鏗鐘錶

上環皇后大道中180號地下 2815 5255