ROLEX專題│寶鏗第三代Quinton反潮流　獨愛Dress Watch高貴與典雅

今集《一物》ROLEX收藏家專題，繼續探訪寶鏗古董鐘錶第三代主理人Quinton，分享其手錶收藏以及對鐘錶文化的見聞，而目標將放在潮流以外的Dress Watch上。

Quinton繼續與我們大談手錶經。（攝影：黃舒慧）

淺談香港鐘錶文化

雖然主流大眾對ROLEX運動型腕錶趨之若鶩，Quinton相關的收藏也不少，例如上回那一枚GMT-Master 1675 MK1就是他最愛珍藏之一，但基於來自古董鐘錶世家的優良背景，Quinton對鐘錶之道的眼光，比現今不少人開闊得多，也別有一番獨特見解。

真正對手錶有研究，自不然要了解手錶內部每一個部件。（攝影：黃舒慧）

「時下世人，追求一枚手錶的價值，往往只會單純地注重手錶的炒賣市場，對錶的審美觀，彷彿變得由市場價格的高與低來判定似的，更甚者是愈來愈人一搶購到珍貴限量款手錶，便立即將它放到二手市場投機取利，情況就如時下年輕潮流人一樣，只將波鞋單純視作為炒賣工具，這種風氣殊不健康。」

時下不少人只會將ROLEX單純視作炒賣工具，Quinton直言不喜歡這種風氣，也覺得如此文化其不健康。（Les Precision）

Quinton拆解手錶裝卸的工具。（攝影：黃舒慧）

或許讀者們會覺得Quinton這樣說是自打嘴巴，古董鐘錶店，不就是透過轉售具價值的東西來賺錢了吧？

Quinton表示寶鏗雖然是間從事古董鐘錶買賣的經營商，但自問向來並非為賣而賣，「基於我老爸的年資與品味，在他的年代裡，運動型鋼錶的收藏價值並不高，當年許多ROLEX運動錶款在二手市場上，也乏人問津，反而古典味濃得多的Dress Watch晚裝錶，才是老一輩古董鐘錶收藏家的最愛。」

Quinton直言父親Johnny從不將運動型腕錶放在眼裡，哪怕二手價值多高「都係咁話」。（攝影：黃舒慧）

因此哪怕人面有多闊，門路有多廣，寶鏗古董鐘錶也絕非以時下流行的ROLEX運動鋼錶炒款來掛帥：「不論運動錶的盈利有多好，我父親也只想售賣一些他真正欣賞、真心推介的東西，這些東西的毛利未必很高，但客人光顧我們，是看中我們的眼光和品味，並非單純的一買一賣。」縱然ROLEX Daytona是芸芸手錶中最熱炒的款式，Johnny很多年前一直有很多Daytona，現在亦有渠道得到貨源，但他們卻始終不願亂賣Daytona，在店內幾乎看不見一隻。

可見要做一個有性格的人，一間有性格的店，就要懂得如何有性格地去賺錢。

ROLEX Prince。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Prince

正是受到爸爸的薰陶，Quinton對Dress Watch也情有獨情，事關晚裝錶和運動錶，是兩種截然不同的味道，「第一隻收藏是ROLEX Prince的30年代款式，當我年紀少時，已時常聽長輩們提及這枚手錶，事關在90年代以至更老遠的時代裡，這類古典手錶才是最受矚目的ROLEX型號。

「在寶鏗工作期間，我更不時接觸很多訂造西裝的朋友，耳濡目染下，開始認真研究西裝文化，也研究西裝文化中的手錶學問。」

Quinton不時接觸很多訂造西裝的朋友，耳濡目染下，開始認真研究西裝文化，也研究西裝文化中的手錶學問。（攝影：黃舒慧）

無論是錶面Dial的設計、絲印的仔細，都從錶面上表露無遺，富有Art Deco時代的美學風韻。（攝影：黃舒慧）

他指出與時下流行大錶的文化不同，3、40年代的紳士所佩戴的Dress Watch，外型都很小很薄，要在如此微細的錶身中加入各種繁複工序，其製作難度之高，絕對比當代的手錶還要進階得多。加上前人造錶很講求個性，不同年代、不同款式的ROLEX Prince，其風格以至錶面設計，可以截然不同。這概念不同於時下的錶款，像GMT般，哪怕分成MK1、MK2、MK3、MK4、MK5……或是Lacquer面分兩期也好，其實都是從大同小異的設計中，找出微小的不同而已。」

Quinton直言：「舊時代ROLEX的變化度與玩法，其實比近代的ROLEX更好玩！」。（攝影：黃舒慧）

「而且雖然時下的年青人都不會推崇這類錶款，追尋的人並不多，但由於ROLEX Prince的年月實在太久遠，要找一枚Good Conition的，而內、外部件皆原裝正宗的款式，殊不容易。Quinton表示因為這些腕錶在90年代時，很多都被送去日本，並經過翻寫，「外表相似，但內外遭改頭換面的ROLEX Prince，市面上大有所在。」

「不過話分兩頭，就算在那個古董錶主宰市場的時代，這些古典細錶亦難以好價錢賣出。」Quinton卻時常忍不住四出搜羅這類Dress Watch，「始終覺得穿著正統西裝配上Dress Watch，才是最Elegant的事，而且我留意到近年愈來愈女生，也開始受上這類小手錶了。」

PATEK PHILIPPE CALATRAVA Ref.96。（攝影：黃舒慧）

PATEK PHILIPPE CALATRAVA Ref.96

雖然今次採訪以ROLEX作主題，但提起Dress Watch，Quinton也有另一個鐘錶界王者級別品牌的收藏想跟大家分享：「是PATEK PHILIPPE的Model 96，這是CALATRAVA系列的始祖，腕錶是從其他收藏家手中搜羅回來，錶帶則是找朋友專屬為我設計，我見這隻手錶的Size十分細，於是我參考了昔日軍錶的錶帶作配襯，強化剛陽味道。」

PATEK PHILIPPE CALATRAVA Ref.96市價約150,000-200,000。（攝影：黃舒慧）

問到何解對PATEK PHILIPPE情有獨情，Quinton說雖然從主流市場ROLEX無疑最受歡迎，但如果從紳士領域的角度來看，PP的出品，才是正宗Dress Watch中無庸置疑的Number 1。

錶面上的大三針設置也相對少見，此型號通常都以兩針為主的。（攝影：黃舒慧）

說回CALATRAVA，它是PATEK PHILIPPE於1932年創造的錶款，當中第一個Model，正是Ref.96，錶盤風格簡約低調，卻高貴典雅，30.5mm超細小的錶殼，再以鵝頸微調結構方式設置12'''120機芯，盡顯瑞士鐘錶職人無與倫比的細緻工藝。另外，Ref.96也對往後PP的設計影響深遠，5196、5296、5396等鉅作，皆與Ref.96一脈相承。

錶帶是Quinton找朋友度身訂造。（攝影：黃舒慧）

一隻ROLEX，一隻PP，就是Quinton最愛的兩枚晚裝錶。（攝影：黃舒慧）

Quinton說Ref.96踏入50年代後，變化愈來愈多，手錶構造的物料也層出不窮，「我手上這一枚，則是以鋼為主物料製成的腕錶，也許有人覺得，以PATEK PHILIPPE這極盡尊貴的品牌而言，鋼製錶款無甚特別，但偏偏這才是最特別，因為逾95%的CALATRAVA Ref.96，均一律以黃金、白金等高級貴價材料製造，相反鋼材版本卻少於5%，可見從稀有角度，這才最是珍貴，根本就與其本身的用料、定價無關。」這意料之外之處，正正是玩古董錶的樂趣。

INFO

寶鏗鐘錶

上環皇后大道中180號地下 2815 5255