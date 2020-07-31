Rolex專題｜專訪勞力士收藏家Ivan　解構神級Daytona PAUL NEWMAN

【Rolex勞力士】作為本地Rolex收藏權威之一的Ivan Sir（韓廣志），早前接受《一物》頻道訪問，分享10枚自己最鍾愛的Rolex收藏，上回大談Rolex Double Red Sea-Dweller 1665、GMT Master 1675 Mk1等珍貴收藏，早已令人眼界大開，今次帶來的5枚就當然更厲害，堪稱可遇不可求。

Ivan Sir繼續大談Rolex經。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Day-Date Explorer ll 1655（大橙針）。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Day-Date Explorer ll 1655（大橙針）

Ivan Sir表示Explorer ll 1655是他早在2000年之前就留意的手錶，「大橙針這個名字和設計都十分特別，因為它可是芸芸Rolex之中，唯一一款錶面有着4支不同錶針配搭的手錶，其他款式一般都是採用Benz針而已。」

BENZ針，有着汽車品牌Mercedes一樣的ogo。（Bob's Watches）

「也說一些歷史吧！在2000年之前，一枚大橙針憑藉古怪的名字和多元化的錶針配搭，而引起一定程度關注，2000年的時候市值$30,000，我遲了一點2003年才買，其市價已然升至$50,000。」在投資方面，大橙針也頗特別，「我會形容它是一枚較『後知後覺』的手錶，通常都是其他錶升值完，最後才會到它去升的，無論是2008時的$210,000，到今時今日的$230,000，其升值能力都相對滯後，即是在過去十年裡，它並未有顯著升幅。」

（攝影：龔嘉盛）

但Ivan Sir也強調，在未來他仍然十分看好Explorer ll，因為2022年將會是Rolex Explorer ll面世50周年的大日子（於1972年誕生），以Rolex慣例，屆時應該會推出致敬復刻版，連帶舊裝的價值也一併回升，這是Ivan Sir多年研究所得出的經驗。

Rolex Day-Date 1803。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Day-Date 1803

對於舊裝Rolex金錶，Ivan Sir一直都認為他們是一些「低水」的款式。原因是在舊時代裡，一枚金錶的官方零售價，每每是運動鋼錶款10倍的價錢，「然而日子久了，運動鋼錶的市場價值卻偏偏高出金錶許多。」

所以他指在投資角度而言，舊裝金錶的回報未必很高，卻因為入場門檻低而十分抵玩。「我手上的Rolex Day-Date 1803，是上世紀70年代款式，近年愈來愈鍾愛Hip-Hop打扮的年青人，一再追求這類別的Rolex金錶，它們大致可分兩類：高級版是Day-Date，普通版則是Datejust。」

不同顏色與款式的錶面，直接影響Day-Date價值。（攝影：龔嘉盛）

「Day-Date另一個值得考究的地方，乃是它有着數種不同的貴金屬版本，我所收藏的是黃金造的款式，另外也有紅金、白金和足白金。」Day-Date錶面是另一好玩之處，「這型號很喜歡利用各式各樣的素材打造錶面，希望透過不同顏色和紋理的外觀，吸引消費者購買。我擁有是用純木製的錶面，此外市面上亦有石頭面、青金石、以至後期玻璃頭面料都有。」

Rolex Day-Date 1803 Ivan Sir於2007年以$20,000買入，2020年的市價為$40,000。（攝影：龔嘉盛） （攝影：龔嘉盛）

不過，他亦提醒大家，這些特別物料的錶面要小心保養才可：「例如我木頭面的Day-Date，可能會因為長年累月的冷縮熱脹而出現裂紋，建議大家購買的時候要多加留意。」

Rolex GMT Master 1675

這枚金色的GMT Master 1675，是Ivan Sir上年的新收藏，屬1675最早期的金色版本，1964出產，最大特色是錶冠旁沒有護肩（無膊頭），而且手錶的每個部件Parts也很貴，單單是一條金錶帶（Oyster帶）已價值$100,000港元，而且錶面也是特製，稱為Gilt Dial，錶面上的啡色油乃是「令身」亮光光的，和後期的粉面構造頗有不同，至於錶針亦非平常GMT所用到的Benz針，而是一種名曰CONCORDE的針，只要最早期的金色GMT才會有的一套針。

他指一般的金色GMT連錶帶市值大約為$300,000，「這款最早期版本，因為有着無膊頭、Gilt Dial和CONCORDE等各種特色，因此更加珍貴，市價是普通版本的一倍有多，要$600,000。」



重溫：Rolex專題｜專訪勞力士收藏家Ivan EXPLORER 1 1016是舊裝入門？

Rolex GMT Master 1675。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Daytona 6263

Ivan Sir閱勞無數，但除了Explorer外，Daytona就是他的最愛，「這枚Daytona 6263誕生於1974年，留意6263這個型號有着長久歷史，由1969到1988，生產時期長達十九年。」

2017年創下世界紀錄，目前史上最高價值的腕錶：Paul Newman本人真實戴過的白面Paul Newman 6239，價值港幣1.4 億。（Rolex Forums）

「我之所以對6263情有獨鍾，乃是因為這枚計時碼錶，那3個計時錶盤的位置、排位和設計都十分Classic。在2000年的時候，雖然我當時對手錶的認識還不算很深，但每次經過手錶行已一見鍾情。當時市價不過是$80,000，到2008年Rolex炒賣市場最熾熱的年代裡，已升至$350,000，但我還是要等到2017年才真正擁有它，我很幸運地乃是在那個經典的拍賣會前購入，『Paul Newman Daytona 6239』拍賣成史上最貴腕錶，價值港幣1.4億，自此任何Paul Newman都迅速暴升（平均升幅達1倍），目前市值已高達$800,000港元。」

*留意在錶面底會印有「OT SWISS TO」字樣。（攝影：龔嘉盛）

除計時錶盤的位置Classic外，這枚Daytona 6263乃是第一枚有大紅字Big Red的Daytona，再加上Sigma面（在錶面底會印有「OT SWISS TO」字樣，代表錶面有利用到貴金屬去製造），如此「Sigma大紅」的配搭，他強調十分稀有，只在1974至75年出產過而已。

Ivan Sir娓娓道來他與Rolex Daytona的故事。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Daytona Paul Newman Panda MK2 6263。（攝影：龔嘉盛）

Rolex Daytona Paul Newman Panda MK2 6263

至於這枚天價的Paul Newman，Ivan Sir覓得最愛的過程同樣大有文章：「我第一次自己擁有到Paul Newman，在2007年，其實在之前我已一直從事鐘錶買賣的生意，所以早就搜羅了不少Paul Newman，只不過全部都是一買一賣。」

它是Ivan Sir芸芸收藏中最珍貴的一枚。（攝影：龔嘉盛）

直到2007年才出現轉變，「我一口氣引進了6239、6262兩枚Paul Newman型號手錶來作投資用途，誰不知那枚6262黑面手錶我愈看愈喜歡，最後套現我接近一半的收藏，來將那枚6262據為己有，如是者一直Keep了十二年，升值到逾200萬，直到上年透過一位朋友遇上這枚Daytona Paul Newman Panda MK2 6263，我才忍痛到將它（朋友再加部份金錢的方式）交換了。」

1970 Rolex Daytona 6262黑面。（Rolex Forums）

「之所以願意把多年收藏換來這枚6263，因為6263的Paul Newman可謂更加珍貴罕有，二來自從2017年那枚Paul Newman本人真實戴過的白面Paul Newman 6239，打破世界紀錄成為最貴腕錶之後，我自己個人也推崇白面多於黑面，錶面上的視覺對比也較為突出，目前市值$3,800,000萬左右，是為我芸芸收藏中最珍貴的一枚。」

Rolex Daytona Paul Newman Panda MK1 6263。（timeXchange）

不過Ivan Sir也謙遜地說手錶收藏之道可謂天外有天，眼前他所珍藏的Daytona Paul Newman Panda 6263，乃屬第2期款式，當真是第1期的話，其價值還是高昂得多，大概要$78,000,000萬元吧。

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