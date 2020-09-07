Jordan Brand聯乘Fragment　見證藤原浩「出爾反爾」的潮流魅力！

今個9月，Nike的聯乘企劃依然忙到不可開交，韓國那邊廂G-DRAGON PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1「Para-Noise 2.0」如箭在弦之際，這邊廂日本潮流教父藤原浩，亦與Jordan Brand合作，打造涵蓋衫褲鞋各類產品的全天候系列，9月17日起正式啟動。

PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1「Para-Noise 2.0」傳聞亦將會在9月正式推出。（Nike）

Jordan Brand × Fragment Design 9月17日起正式啟動。（Nike）

留意今次Jordan Brand × Fragment Design Collaboration以單品眾多見稱，單是球鞋方面就有3對，分別是Air Jordan III Retro SP、Jordan Cadence和全新推出的Air Jordan XXXV，在潮流人眼中，尤以Air Jordan III最為矚目。

Michael Jordan昔日穿上AJ III作賽的雄姿。（Zack Schlemmer）

Cement裂紋，過往一直是AJ III最標誌性元素。（stock x）

一來AJ III是球鞋設計之神Tinker Hatfield第一雙Air Jordan系列作品，二來它也是AJ系列歷史上第一雙配備了可視氣墊的鞋款，再加上原作球鞋上經典的爆裂紋設計並啟蒙第一代Supreme Dunk SB誕生種種事蹟，都加強了AJ III的傳奇性，其歷史地位，絕不比元祖的AJ I和成就「72-10」神績的XI這兩代為低。

早在一年前，藤原浩應Nike之邀來港出席Nike: ON AIR座談會時，早已穿上這對Fragment Design AJ III的Sample。（攝影：鄭子峰）

更有趣的是，其實早在一年前，藤原浩應Nike之邀來港出席Nike: ON AIR座談會的時候，教父雙腳早已穿上這對Fragment Design AJ III的Sample版，但當時藤原回應香港傳媒，關於此球鞋相關提問後，就明言並沒有將球鞋作量產的打算，「以AJ III作為合作主題，當初Nike和我著實有這個打算，所以早前我嘗試將Fragment Design聯乘Air Jordan I的藍、 白、黑配色，移植到AJ III之上，然而無論我怎樣『微調』當中細節，效果都難以令我滿意，並非AJ III本身有所缺憾，而正正相反是它太過完美之故，Tinker Hatfield當年已將它打造得無與倫比，現在經已再沒有容我把它提升的空間了，既然如此，我們強行生產它也是沒有意思，因此它最後只生產了唯一一對Sample版本。」

幸好教父「出爾反爾」，現在Air Jordan III Retro SP終於誕生。（Nike）

後踭位是一大焦點。（Nike）

現在想來，教父當日一席話，雖然有點自打嘴巴，但對天下潮流人而言，卻是天大喜訊。而且藤原浩亦能做到擺脫好朋友Tinker Hatfield之制約，按自己品味和觸覺，創造別開生面的Air Jordan III Retro SP。最明顯特別是捨卻了AJ III最經典的Cement裂紋元素，採用更簡潔的黑 × 白原色示人，並將兩個焦點Fragment Design Logo，設定在後踭位置之上，其中一枚更與招牌透明Jumpman Logo交搭在一起，相映成趣。而3雙鞋的中底上均印有獨立的產品編號，記錄了產品的型號和季度，彰顯紀念價值。

印上Michael Jordan扣籃真實相片並結合Fragment Design閃電Logo的上衣，很有入手價值。（Nike）

（Nike）

+ 11 + 11 + 11

至於服裝方面，Jordan Brand × Fragment Design以80年代的經典運動裝作主軸，並採用灰色和藍色作主客場配色，概念簡約明快，更容易配襯。不過最矚目的作品，還是首推一系列連帽衛衣和Tee款，事關這批上衣破格地以昔日Michael Jordan扣籃時的真實相片作為圖案，並巧妙地以Fragment Design閃電Logo作為背景，小小改造，卻帶來畫龍點睛的潮流昇華，再一次證明Virgil Abloh那個馳名於世的「3%理念」，其實真正之締造者，當該就是藤原浩本尊，OFF-WHITE的作品，都不過是借花敬佛矣！

建議零售價：

Air Jordan III Retro SP*：HKD1,599

Air Jordan Cadence：HKD999

Jordan x Fragment Design服裝系列：HKD399 至HKD1,199

留意*Air Jordan III Retro SP將於NIKE.COM以抽籤形式進行