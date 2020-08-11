【Nike VaporMax 2020】環保、再生物料作主題　打造頂尖古着再造

無論是從時裝潮流，或是運動科技的角度而言，Nike毫無疑問一直位處世界頂尖之列，但有些高階的服裝理念和工藝，例如古着再造VIntage Remade，世人卻很少將之與運動龍頭品牌掛鈎，到底是Nike當真不擅長這一套，還是大家有所不知？

Nike VaporMax 2020 $1,599港幣。（nike）

Maison Martin Margiela多年之前將多重舊手套結合成大褸。（Martin Margiela）

Maison Martin Margiela以汽水樽蓋製成西裝背心。（Martin Margiela）

時裝人對Vintage Remake的偏愛理解

提及將舊物再造的時裝代表，高級時裝愛好者總會立時想起Maison Martin Margiela，多年前曾將多組舊汽水樽蓋製成西裝背心，或將手套結合成大褸，成功繼川久保玲之後為時裝世界確立Deconstructivism基調。而日系時裝世界方面，基於日本人向來就有欣賞舊物事痕跡與變化的超凡洞察力，因此提倡古着再造理念的品牌，更堪稱車載船裝，Readymade、Rebuild by Needles、MIYAGIHIDETAKA、OLD PARK、Proposition和Children Of the Discordance等等，均是近年知名的代表。

那麼問題來了，其實作為運動界龍頭品牌的Nike，就全球影響力、知名度而言，莫講MIYAGIHIDETAKA或Proposition，事實上連偉大如Martin Margiela也依然相距甚遠，但何解提到Vintage Remake或者Sustainability這些概念時候，時裝人第一時間都很少聯想到大剔呢？

某日本品牌對於古着再造概念的示範圖。（spoon-tamago）

只因受日系文化風行世界的影響，現在時裝人每每提到古物再造，都總先入為主地以為與舊化美學掛鈎，認為產品既然以舊物再造，組合、改造時，理應帶有一種古樸陳舊的意味，而且每件古布組件哪怕被拆解之後，依然會保留一定明顯面積，例如Martin Margiela的手套大褸或者Rebuild by Needles招牌拼湊恤衫等等，均乃是由一個「明顯的舊Object」所演變出來的。

將所有回收的運動鞋及服飾加以分割磨碎，壓縮成多達26多種稱之為Nike Grind的原材料。（nike）

Nike環保企劃 看不見的古着再造

然而想告訴大家的是，如果當真要論Sustainability（可持續性）的話，Nike其實才是最有心有力的品牌，只不過他們的Vintage Remade，通常都是由「不明顯的舊Object」所演化出來而已。

早在1993年，Nike在球鞋工程師Steve Potter的提倡下，開闢出一個名曰「Reuse-A-Shoe」的企劃，將所有回收的運動鞋及服飾加以分割磨碎，壓縮成多達26多種稱之為Nike Grind的原材料，用以鋪設網球、籃球場和田徑場的PU跑道地面，以達至循環再造的環保理念。

把Nike Grind物料鋪設在網球、籃球場或者田徑場的PU跑道地面。（nike）

Considered Design球鞋是十多年前Nike以再生物料造鞋的先鋒之作。（nike）

隨住後來研究愈來愈深，Nike Grind物料亦終於回歸本源地用來製鞋，製作人造皮革、氣墊、泡沬中底和紗線等模樣。2005年開始拓荒者名為「Considered Design」球鞋系列，物料不但是循環再造物料，縫製過程也避免使用水溶性粘著劑（因為膠水本身是化學物料，對環境有害），而改用繩織方式處理，不過當時仍然受Nike Grind技術所限，每對「Considered Design」球鞋平均只有行走200公里的壽命。

2012年Flyknit技術誕生為再生物料造鞋技術寫下重要里程碑。（Sneaker News）

不過來到2012年倫敦奧運會前夕，Nike以再生材料製鞋的技術，終於達到里程碑的一頁，事關當時震驚全球的Flyknit技術，不但將鞋子與襪子合一，開發出史無前例的舒服觸感；更重要是鞋面上標誌性Flyknit紗線，當中的物料構成有一定程度乃是以再生物料構造。

而為致力改變世界氣候問題，Nike於2019年更簽署《聯合國氣候變化綱要公約》和《時尚業氣候行動憲章》，目標是希望在2030年減少30%溫室氣體總排放量，到2050年更達到零碳排，所以更多創新的再生物料，將會陸續有來。（nike）

Air VaporMax 2020 Flyknit。（nike）

Nike最新最環保最頂尖的古着再造：Air VaporMax 2020 Flyknit

由此可見，較之其他品牌明目張膽地進行Vintage Remake，Nike所行之道，則是以抽絲剝繭的形式進行。將一整舊鞋粉碎，化成絲狀粉狀，再一點一滴地重新建構成一對全新球鞋，這才是最徹底的解主義和古着再造。

Air VaporMax 2020 Flyknit概念圖。（nike）

例如剛剛面世的Air VaporMax 2020 Flyknit，就是Nike在環保和舊物再造方面的最新結晶，它可是Nike史上用上最多再生物料，並仍然維持極高性能的跑鞋，基本上每個部件，都欣賞到設計團隊匠心獨運之處。

2017初版Air VaporMax Air氣墊分呈前後兩部份。（nike）

Air VaporMax 2020的Air氣墊則是一體式。（nike）

首先Air VaporMax 2020可是首款全掌式Air氣墊跑鞋，從前的Air VaporMax大底都是分開前後兩部份的，新牌2020的Air氣墊則是一體式由腳跟到腳趾逐漸變窄，也告別過往Waffle格花紋設定，從而代之使用幾何花紋，以促進力量從腳跟到腳趾的移動舒暢順滑，同時增強鞋底的多向摩擦力。

更特別是今次Air VaporMax 2020的Air氣墊，其運用到的Nike Grind再生物料也是史上最多。自 2008 年以來，所有Air氣墊的再生材料使用比例，最多都不過佔50%，但2020卻提升至最少75%再生材料製造。

Flyknit鞋面，其紗線成份採用約按重量計至少67%的後工業再生材料製造。（nike）

鞋面Flyknit織物方面，其紗線成份採用約按重量計至少67%的後工業再生材料，包括回收塑膠瓶做製造，人家Maison Martin Margiela用舊汽水樽蓋造衫，Nike則有塑膠瓶造鞋，更刻以於針織鞋面上，加入特殊配色花紋和左右腳不對稱配色設計，流露出隨性時裝味。

鞋跟夾和鞋頭的TPU材料中，也有按重量計約50%是來自於再生的TPU材料，並結合獨特的漩渦紋效果。（nike）

（nike）

尚有其他顏色可供選擇。（nike）

除了各式各樣再生材料外，User-friendly也是全新VaporMax 2020一再重視的地方，據Nike人員透露，在搜集各方殘奧選手及其他運動員的意見後，Nike設計團隊理解到能夠快捷及容易穿上、脫下的簡易性能，是今次VaporMax 2020另一至關重要地方。用家可以透過抽拉鞋舌上的纜繩來調整鞋子的鬆緊貼合度，以達至快速穿脫的機能性，可見一雙鞋子，卻竟然可以匯集如斯多種精密機能在其中，實在不得不佩服Nike的高瞻遠矚。