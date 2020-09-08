VETEMENTS控訴BALENCIAGA設計師抄襲　狗咬狗骨純粹是商業炒作？

VETEMENTS與BALENCIAGA今次的正面開火，無論是真正的反目成仇，定還是經過精心部署的「造新聞」也好，可以肯定的是，這兩個數年前火紅得很的品牌，早已今非昔比了……

在 Instagram 查看這則貼文 WTF VETEMENTS（@vetements_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 上午 4:38 張貼

話說VETEMENTS昨日透過官方IG，轉載一張Diet Prada的照片，指出2019年VETEMENTS曾製作的一句寫上「Hello, my name is…」Chest Tags Tee，最近被BALENCIAGA完美複製，無論是顏色、結構、剪裁和字句，兩者都近乎同出一轍，要知道VETEMENTS創立人Demna Gvasalia，上年（2019年）才離開自己一手創立的品牌，而專心BALENCIAGA擔任創作總監的工作。

高調問候人家，但你以為他們真是很憤怒的嗎？（VETEMENTS）

VETEMENTS如斯將自己上年設計，照版煮碗移植到另一品牌身上，最終就使到VETEMENTS方面大動肝火，狠狠地以一句「WTF」來問候自己品牌的創立人，以表達不滿。

然而，正當萬千時裝人狂食花生，以為VETEMENTS當真向BALENCIAGA「開拖」之際，其實可以告訴你，其實IG上所謂「WTF」鬧劇，只不過是Gvasalia兩兄弟精心策劃出來的一場大龍鳯而已。

數年前的VETEMENTS當真好生興旺。（GRAILED）

首先大家要弄清楚的是，VETEMENTS是一個由Demna Gvasalia和弟弟Guram Gvasalia聯合創立的服裝品牌，而上年離開的只是擔任設計師的Demna而已，Guram仍好端端的在品牌擔任CEO一職，何況Demna雖然名義上是離開了VETEMENTS，但難道閣下當真覺得他會沒有持有品牌的股份嗎？

+ 2 + 2 + 2

所以今次「WTF」鬧劇是這兩位格魯吉亞兄弟的裡應內合，這點毫無疑問，事關論設計和創意天份，說實話Demna Gvasalia並不見得出色，但論商業上的嘩眾取寵和時事議題上的炒作，他們卻曾經舉世無雙。

盛惠$900美金的天價VETEMENTS Snoop Dogg Tee，現在送都無人會著。（Wheretoget.it）

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出道之初，即憑藉毫無設計、造工可言，卻盛惠$900美金的天價Snoop Dogg Tee，惹來時裝衞道之士的瘋狂抨擊，然而Demna Gvasalia偏偏明白這是個「不理好壞，總之點擊率（Click-through Rate、至上」的年代，任由你們不斷批評，他就依然故我推出一些炒作商品出來引起討論，Snoop Dogg Tee後，無論是DHL搵笨系列、四千蚊粗製膠雨褸，抑或是BALENCIAGA的貴價IKEA袋、和不倫不類的超厚底Crocs膠鞋等等，均成功帶來虛偽的怒罵和實質的盈利，更成功在數年前將Normcore潮流推向高峰，全人類闊袍大袖，瘋狂「Hea著」。

兩年前Demna Gvasalia就曾親筆高調還擊網媒Highsnobiety對他的抨擊，當然，其實也是做新聞居多。（VETEMENTS）

Triple-S絕對是Demna Gvasalia設計生涯上最搵錢的商品。（stock x）

可惜事移世易，近年Normcore潮流已全面褪色，VETEMENTS風光不再，BALENCIAGA昔日大流行的Speed-Trainer和Triple-S球鞋，現在亦已被Nike的Dunk SB系列和SALOMON等鞋款全面取締，時不與我的局勢下，自己又不見得當真有力挽狂瀾的設計才華與真材實料，進退失據的情況下，就唯有老本地自編自導自演一場鬧劇出來，引起大眾的注目來追尋存在感，十足十香港娛樂圈某些「奀星」，時不時衝出來X，製造緋聞來增新曝光率。