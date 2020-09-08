【Prada x adidas】承去年之勢　最強造功Superstar聯乘重現江湖

隨著Street fashion成為當今時裝的主流元素，高端時裝與運動品牌的合作變得極為常見；意大利奢華品牌Prada與adidas亦承接了去年的成功，再度推出聯乘系列的Superstar，並於今日（8日）上架。去年「得個睇字」的朋友，或許可以襯這個機會，接觸這個「最精巧造功」版本經典鞋款。

Prada Superstar：（按圖放大）

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今時今日，高端時裝與運動品牌的合作早已不是什麼新鮮事，要引起注目，單純品牌效應未必足夠。去年adidas Originals與意大利奢華品牌Prada的合作，便是這類型合作中，其中一個令人注目的聯乘例子，它除了依靠「限量」、「名牌」等元素外，另一個吸引人的原因，就是一個工業化生產主導年代中，消費者很常被忽略的根本元素——精巧造功。

Prada Superstar從Prada的Le Marche生產基地製作。（品牌圖片）

然而，去年那個由保齡球包加Superstar的聯乘套裝，由於全球只限量生產700組的關係，數量稀少，想入手的人大多只有望門輕嘆；今回兩個品牌再度合作推出的「Prada Superstar, craft by Prada」系列，可說是實現這個入手願望的好機會。除了生產數量的提升外，系列共推出了全黑、黑白和銀白3個版本的Prada Superstar，在香港的官方網上商店已能入手，入手門檻比上回貼地得多。

Prada Superstar的樣式與一般經典Superstar比較，除了鞋舌上並列出兩個品牌Logo、外側燙上「Prada」字樣和「Made in Italy」壓印，以及那接近港幣$4000的定價外，並無什麼特別的調整，或加入什麼顯眼的品牌元素，反而以最原汁原味的風格示人，可說比近年絕多數聯乘系列的Superstar都要低調。有人或許會因此而質疑：「那不就是加個Logo就算的典型『行貨』嗎？」但其實這款Superstar的 Prada元素，不在外觀的設計上，而是最返璞歸真地在「造功」方面著墨。

回顧2019 Prada x adidas聯乘：（按圖放大）

去年Prada x adidas的保齡球包和Superstar聯乘套裝，全球只限量生產700組。（品牌圖片）

有別於一般工廠量產的Superstar，Prada Superstar鞋身上所標示的「Made in Italy」，更具體地說明一點，是指由Prada位於Le Marche的生產基地製作。並由處理高端皮革產品的工匠按照Superstar的原裝設計，以精巧的手法還原，絕對稱得上是Superstar半世紀的歷史中，其中一個規格最高、造工最仔細的版本。未來adidas與Prada亦將會走出純粹時尚概念的合作，反而會加深體育範疇上的關係，例如adidas將會加入Prada從1997年起贊助的Luna Rossa帆船隊，提供運動創新科技上的技術，應付美洲盃帆船賽（America’s Cup）等賽事，並預告以此作為下一次聯乘企劃的主題。

Prada從1997年起贊助的Luna Rossa帆船隊，也是Prada x adidas下一次聯乘的主題。（網上圖片）

1969年誕生的Superstar，半世紀以來在Street Fashion領域中都佔一席位，尤其是這個鞋款作為80年代殿堂級Hip Hop組合 Run-DMC經常著用的鞋款，他們甚至為此而創作出《My adidas》一曲，都令Superstar成為街舞、滑板等街頭運動中常見的鞋款，亦是一個Hip Hop文化中的圖騰。這種跨越運動與時尚的經典地位。adidas與Prada的兩次聯乘合作中，皆選擇Superstar作為唯一的鞋型，並非毫無原因。

My adidas and me, close as can be we make a mean team, my adidas and me we get around together, rhyme forever and we won't be mad when worn in bad weather. 《My adidas》- Run-DMC

近年的聯乘Superstar：（按圖放大）