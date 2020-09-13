【Canvas Tote】地位如同白恤衫永恆單品　5個要認識帆布袋品牌

有些時裝單品是不論年代為何，基本上都不會顯得過時，例如是一件白襯衫，一條牛仔腳，又或者是一個帆布袋。而說到帆布這種布料，其實早在古羅馬時期已被廣泛使用，其耐磨結實又抗水的布料特性，令其在諸如戰爭、航海等場合大派用場，自然也常被用作為包袋的用料。而即使來到二十一世紀，各樣科技物料推陳出新，帆布袋依然沒有退場，而且幾乎是每個人衣櫥裏，都一定不會缺少的時尚配件。以下為大家介紹數個帆布袋品牌，由百年經典到新晉的品牌，總會找到最符合你氣質的袋款。

就像白襯衫和牛仔腳，帆布包也是一件歷久不衰的時尚單品。（raregem）

L.L. Bean

作為現代帆布袋的先行者，L.L. Bean在1944年推出一款名為「Ice Bag」的袋款，顧名思義原意是用來盛載冰塊；而之所以能夠不漏水，全靠帆布本身高密度的編織方法，其厚重紮實的用料，也令帆布袋能經久使用。眼前這個造型方正，並附有手挽帶設計的「Ice Bag」，成就了後來L.L. Bean各款tote bag的設計雛型，並沿用至今超過半個世紀，成為諸多後晉品牌的參考對象。

L.L. Bean在1944年推出的「Ice Bag」（L.L. Bean）

一澤信三郎

曾在港台大熱的帆布袋品牌——一澤信三郎，其創立於1905年的京都，至今已有過百年歷史，本名為「一澤帆布」，後來兄弟分家變成「一澤帆布」和「信三郎帆布」，幸好最終和好如初，以「一澤信三郎」之名延續匠人精神。其產品線主要有三：淨色款的「信三郎帆布」，漂染款的「信三郎布包」以及復刻款的「一澤帆布製」。不同於L.L. Bean的豪邁感，一澤信三郎堅持以職人手工製作，嚴謹選用上乘的布料，加上一針一線的細意縫紉，整個製作過程都一絲不苟，也難怪他們亦被喻作為「京都的LV」。

一澤信三郎被喻作為「京都的LV」（一澤信三郎）

TEMBEA

比起以上兩家年輕，沒有太多歷史包袱的TEMBEA，誕生於2004年的日本東京。TEMBEA的特色除了擁有更年輕的活力感，他們也很喜歡針對不同類型的物品，以製作用途各異的帆布包。由最基本類似L.L. Bean的款式，到刁鑽如專門放報紙，放法國麵包的袋款都有。另外值得一提的是，TEMBEA的袋款都以蠟面加工過，比一般帆布包有更好的防水性能。

TEMBEA沒有太多歷史包袱，擁有更年輕的活力感。（TEMBEA）

RAREGEM

原本是一家傢俱設計公司，卻因為主理人西條賢不務正業，生產出愈來愈多款式的帆布袋。在2007年，RAREGEM與東京書店nostos books合作推出的「Magazine bag」，令RAREGEM這個名字廣為時尚界所認識。品牌擅長翻玩經典元素，像「COAL BAG」就是把經典的L.L. Bean帆布袋內外翻轉而成，留下表而那一道藍白相間的虛線。另外也有些極具玩味的設計，像這款「YESSIREE」就是以帆布用料，偽裝成的超市塑膠袋。

2007年時與東京書店nostos books合作推出的「Magazine Bag」（RAREGEM）

BAG'n'NOUN

來自大阪的國民級帆布袋品牌，BAG'n'NOUN成立於2005年，其創辦人小澤健本身是個歐洲工裝、軍服的愛好者，其設計的帆布袋正好反映出這種愛好，都是非常高實用性和耐用度的款式。而雖然講究實用，但BAG'n'NOUN的用色非常大膽和玩味，算是品牌的一大特色。品牌的產品非常多樣化，從小小一個零錢包，到帶你登百岳的爬山包都有推出，難怪受到日本國民的大肆歡迎。