ROLEX專題│寶鏗Johnny話當年　遠赴阿根廷買入Daytona大冒險故事

來到寶鏗古董鐘錶ROLEX專題最後一集，這間知名老店的第2代主理人Johnny，繼續以「棺材仔」作主題，公開一系列歷史悠久古董錶款珍藏，堅持向年青一代愛錶之人灌輸一個訊息：就是出色的ROLEX，從來不止運動錶款。

寶鏗第二代Johnny繼續分享他的珍藏。（攝影：黃舒慧）

回想半生，Johnny不知不覺間原來已從事古董鐘錶生意逾五十年，回憶起自13歲開始入行：「好多人經常讚我『Lucky』，說我能夠透過古董錶賺到錢，其實我並不覺得自己『Lucky』，我可是將自己一生的青春和幸福，都灌注在這個領域上。」

ROLEX Bubble Back 3131。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 3131

正正是窮一生之力開拓自己的鐘錶業務，因此Johnny許多收藏品的尋覓之旅，說起來都有段古：「例如這枚ROLEX Bubble Back，是二十年多年前的某日，突然有位年青人聯絡我，說他的父親早前過世，在父親中環的辦公室執拾物件時，打開櫃桶意想不到地發現原來老爸購買了大量手錶收藏，可惜這兒子對手錶無甚興趣，因而約我前來接洽……」

起初Johnny見他不以為然，還以為不會是甚麼珍藏，但不見由自可，一見他就『流晒口水』，「因此當中有一枚全新狀態的Rolex Bubble Back 3131，Pink Gold打造，完全沒戴過，十分稀有。然後我叫他開個價來，他說3萬港幣，我二話不說跑回自己店打開夾萬箱，大嗱嗱將3萬元現金交給他，3萬元在當年絕對不是一個小數目呢！」

Johnny自言Johnny's Collection的收藏，現在於世上都是絕無僅有的了！（攝影：黃舒慧）

不過憑藉Johnny的獨具慧眼，這枚同款的Rolex Bubble Back 3131未幾便在拍賣會出現，以十數萬港元成交，「不過我從來沒有打算割愛將它出售，他可是我『Johnny's Collection』的其中一枚精品，甚麼是『Johnny's Collection』？就是我自己的手錶收藏大全，只可遠觀，不可褻玩，全部不賣！」

Johnny：「好多人經常話我『Lucky』，我並不覺得，我可是將自己一生的青春和幸福，都灌注在這個領域之上。」（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 4919。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 4919

這枚4919繼續是「棺材仔」，亦同屬『Johnny Collection』的稀有精品。「這枚ROLEX Bubble Back 4919特別稀有，即使是我兒子Quinton，也不捨得給他，哈哈！」

他表示這錶特別之處有三：「一是以金鋼物料打造，即以黃金和精鋼互相配搭的金屬組合製成，本是棺材仔錶款內十分少見的款式；二是錶面設計結構十分特別；三是加上彈簧錶帶。」如此配搭，他深信現在市面上已絕跡，基本上有錢也買不到，「現在人們往往只能夠透過相片才能見到了！」

彈簧錶帶。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 2940。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 2940

至於「棺材仔」2940，Johnny當年遠赴以色列搜購返來，珍貴之處在於這是一枚50年代的大三針，而且也是一枚上鏈的Bubble Back。Bubble Back向來分別有自動和上鏈的版本，從錶面看好像自動錶，但反轉來看，便會知道它是平底的上鏈錶，甚是少見。

問到Johnny除以色列之外，還曾到訪過甚麼偏門地域入貨去？這位第二代掌舵人說委實多的是，當中尤以阿根廷之旅最為難忘：「實不相瞞，雖然近年我們寶鏗已甚少賣Daytona，但其實在上世紀80年代，全香港擁有最多Daytona收藏的手錶商，正是我本人。」

這一切源於一趟阿根廷之旅。

「1982年阿根廷與英國因為福克蘭群島主權而爆發戰爭，並最終戰敗，國內經濟一落千丈，很多珍貴的古董無人問津。」如是者當年Johnny決定孤身一人，帶着一大袋用二百幾萬港元兌換來的英鎊現金，到當地尋寶去，「現在回想起也覺得『牙煙』，所以很多人覺得我『Lucky』，實情是我自己搵命博的時候他們不知道而已！」

整整一個多月的阿根廷之旅，Johnny至今仍然記憶猶新：「當年很多阿根廷人都恐懼戰爭而逃亡到海外，《Don't Cry for Me Argentina》這首歌隨處都聽得到，國內大蕭條，盜賊橫行，要我帶着一大袋現金，和交貿回來的名錶到處走，十分凶險。」

整整一個多月的阿根廷之旅，Johnny至今仍然記憶猶新。（攝影：黃舒慧）

不過有危便有機，愛拼才會贏，Johnny的努力並沒有白費：「全因當時阿根廷的ROLEX當真貶值得很要緊，一隻Daytona，市價才1,000英鎊，我帶回來香港轉售，一隻已可以賺上數倍的價錢，而我當年在阿根廷找到的Daytona，數量之多，實在叫人難以想像。」

ROLEX Cushion Bubble Back。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Cushion Bubble Back

再來繼續是Johnny's Collection的收藏，一枚很少有的Cushion Bubble Back，「留意它是大三針來的，我已經將它收埋了很久呢，很少將它拿出來展示，現在隨時100,000港元也買不到。其Cushion的設置，可以推斷到這本來是一枚軍錶來，供英國軍人佩戴（註：ROLEX本是一個英國製造的英國品牌），自從第二次世界大戰結束後，它們便停產了，珍貴程度可想而知。」

Johnny：「ROLEX本身是一個誕生在1905年的英國品牌，由英國廠房製造，後來由於英國的關稅太重，把整個公司和工場都一併移師到瑞士，成為一代經典。」（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 3139。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Bubble Back 3139

最後一枚展示的Johnny's Collection也是Bubble Back，不過不是「棺材仔」，而是「棺材孫」，Johnny：「棺材孫的錶形Size比棺材仔為細，以前應該是一款針對女性鐘錶市場的設計。」

「眼前的ROLEX Bubble Back 3139，乃是我三十年前從日本買回來（東京、大阪、奈良全是Johnny的尋寶地），雖然現在的人只追求運動錶款，但過去這類Bubble Back其實才最渴市，當年的市價高達185,000港元了，在當時絕對是一個超高昂數目。」Johnny再三強調：「因此別以為ROLEX的價值和魅力只有運動錶呢！」

Johnny終有一天都會將寶鏗交托Quinton，問到他對兒子在工作上有何寄望？他笑言：「希望他能夠早點起牀返工啦！晚晚都咁鬼夜訓！」（攝影：黃舒慧）