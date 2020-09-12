Salomon x BEAMS｜都市機能盛行　越野鞋王如何被發掘時尚面目？

都市機能服飾成為當今時尚的一大元素，令往日一些偏向山系機能向的越野跑鞋，紛紛都被不同單位發掘出時尚的新面目；Salomon、Hoka One One等主流山系品牌的鞋款，自然亦吸引到各路時尚品牌的目光。近年推出的聯乘企劃亦愈來愈多，例如近日日本品牌BEAMS便再度與Salomon合作，繼去年推出不對稱灰白款的XA PRO 3D GTX後，今年再度重塑這款越野跑鞋，以大地色系的設計示人，令一款已有數十年歷史的「實力派」山鞋款，在2020年得到另一範疇的演繹。

Salomon x BEAMS XA PRO 3D GTX：（按圖放大）

Salomon x BEAMS XA PRO 3D GTX（品牌圖片）

+ 7 + 7 + 7

一直以來BEAMS品牌對於山系元素的喜愛，早已顯而易見。Salomon亦絕非他們唯一合作過的山系品牌，隨便數數，UNEEK、The North Face、arc'teryx等等合作過的品牌，都為BEANS在這個都市機能時尚盛行的年代，名正言順地帶來更多山系的時尚養份。但講到聯乘的越野鞋款方面，卻只有XA PRO 3D GTX可能得到二度合作的待遇，兩年間Salomon與BEAMS的聯乘，皆選取同一鞋款作為籃本，當中固然有其獨特的地方。

回顧2019年Salomon x BEAMS XA PRO 3D GTX：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

今年版本的Salomon x BEAMS XA PRO 3D GTX跟2019年的不對稱灰白色版本比較，更有山野的氣息。大地色系的鞋身，採用墨綠、沙色、淺咖啡色的拼接，左右腳相同部件的配色卻不一樣，這種跟去年一樣不對稱配色的手法，已成為BEAMS重塑XA PRO 3D GTX版本的一大獨色。此外既然稱得上是GTX，它的鞋身固然採用了GORE-TEX防水材質製作；配上Salomon自家的ContaGrip鋸齒狀外底、足弓3D Chassis部件和鞋頭保護腳趾的加厚橡膠，即使忽略了BEAMS的一切時尚點綴，它依然是一款性能絕佳的山系鞋履，多年來早已得到大量頂級級野跑手引證。

問題就來了，性能優秀的跑鞋多的是，何以令XA PRO 3D GTX顯得與別不同呢？相信與Salomon本身的歷史有關。

XA PRO 3D是Salomon意義上的第一款越野跑鞋。（網上圖片）

創立於1947年的法國品牌Salomon，由Francois Salomon與家人共同營辦，以滑雪裝備起家，半個世紀以來大多專注於本業，直至1991年才轉型研發登山鞋。但講到真正令Salomon在山系愛好者間變得家傳戶曉，卻又要數到2001年，Salomon真正推出意義上的第一款越野跑鞋，那就是XA PRO 3D了。當時這個鞋款憑藉應對全天候戶外地形的性能，以及根據典型歐洲跑手的步姿研發，對前掌落地的要求很高，因而取得大成功，亦令XA PRO 3D成為品牌的長青系列，不斷推出改良款式以應付運動科技的進步，可說是史上其中一款最經典的越野跑鞋型號。

The Broken Arm x Salomon SnowCross（品牌圖片）

與此同時，向來予人機能感太強影響觀感的Salomon越野跑鞋，要數到它時尚面目漸漸得到肯定，最佳的例子，莫過於Ralph Lauren曾在CFDA（美國時尚設計師協會）頒獎典禮上，穿上一身混搭的風格示人開始。當時老人家腳下的，正是XA PRO 3D，及後Ralph Lauren亦多次以類似的Salomon鞋款配襯出席時裝活動，證明他對這類鞋款確實情有獨鍾，更重要的是先行將機能裝備的美感帶入時尚設計師的目光之中。

回顧Salomon的聯乘鞋款：（按圖放大）

+ 46 + 46 + 46

及至2015年，法國時尚名所The Broken Arm開始了聯乘越野跑鞋的潮流。根據主理人Guillaume和Romain對Salomon整體設計的形容，他們覺得這些跑鞋總是前衛又特別，縱使品牌沒有刻意跟上潮流，而是專注於鞋款的功能、材質與舒適上，以製作出最好的山野裝備，偶爾會出現一些令人意想不到的美感。基於這種認知，Salomon真正得到時尚界別的合作，兩個單位以SnowCross系列作為藍本重新包裝，成為Salomon首度製作Lifestyle鞋款的企劃。然後才出現日後11 by Boris Bidjan Saberi、TAKAHIROMIYASHITA The Soloist. 、Palace等品牌合作的聯乘經典，一步一步將越野跑鞋推上今日的時尚層面。