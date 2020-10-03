【Hermes】Birkin始於80年代偶然邂逅　超保值手袋成名人最愛收藏

講到極具代表性的時尚商品，Hermès Birkin愛馬仕柏金包是一個不會被遺漏的名詞，這個手袋的價格驚人地昂貴，一個新手袋從7,000～8000歐元左右不等，而且很難買到，20多年來，它們一直被視為頂級產品，還是一種受人尊敬的身份象徵。Birkin柏金包本來只是眾多奢侈品配件之一，如何成為全球性的現象和名人的最愛呢？這篇文章，我們追溯了傳奇皮包的歷史，了解成功名人為何鍾愛這個奢華配飾。

為了明星而製作的手袋

大家都知道柏金包是以英國演員Jane Birkin的名字命名，這個歷史悠久的手提包是在1983年從巴黎飛往倫敦的一次偶然機緣後才出現的。據說，Hermès CEO Jean-Louis Dumas在飛機上與鄰座的Jane Birkin相遇，這位超受法國人歡迎的明星將價值不過五英鎊的五英鎊竹籃子放在頭上的行李櫃，不慎讓一些物品掉出來。女星便向CEO抱怨很難找到一個喜歡的週末包。一年後，也就是1984年，為Birkin設計的皮革手袋便誕生了。

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實用與奢華的結合

Birkin手袋的標誌是什麼？寬鬆的皮革設計在底座上有四個飾釘，一個折疊式翻蓋通過鎖和鑰匙扣固定，並帶有兩個頂部提手；這與類似的Kelly包相反。

專為Jane Birkin設計的35公分原始手袋是用黑色漆皮製成的，但如今，柏金包擁有多種面料、顏色和尺寸，從手持迷你版到大型旅行袋都有。

設計師美物、戲劇推波助瀾

Birkin手提袋聲名遠揚，但並不是一朝一夕的成功，隨著設計師「It bag」一定要擁有的手袋熱潮的到來，需求在1990年代末真正加速增長。當時產量有限，在某些情況下，渴望購物的人們不得不等待數年才能獲得夢寐以求的產品。在美劇《色慾都市》（Sex And The City）、《威爾與格蕾絲》（Will＆Grace）中的出現，也有助於鞏固Birkin在時尚史上的地位。

高保值性 不因二手跌價

在Hermes精品店，柏金包的價格會因尺寸大小和皮革材料的不同，而有很大差異。

在蓬勃發展的轉售市場上，也許可以以較低的價格撿拾二手的Birkin，但在拍賣會上，稀有的二手包實際上比新包還更值錢。有史以來最昂貴的Birkin鱷魚皮設計，配以白金和鑽石細節，於2017年在香港佳士得拍賣行以約293,000英鎊的價格出售。

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以下幾位柏金包的大粉絲

維多利亞碧咸（Victoria Beckham）

英國媒體曾經報導碧咸嫂的收藏，2004年擁有第一個柏金包後，總共買了將近100個愛馬仕柏金包，總價值超過150萬英鎊。誰能忘記2007年，當碧咸簽約洛杉磯銀河（La Galaxy）時，維多利亞與衣服顏色超搭的Barbie粉紅色鴕鳥皮柏金包？

梅蘭妮亞特朗普（Melania Trump）

身為美國第一夫人的梅蘭妮亞，也相當喜歡Hermes Birkin，常常使用各種尺寸和顏色的柏金包，好幾次搭空軍一號下機時都被看到用棕色小柏金。腳踏高跟鞋的梅蘭妮亞在走下飛機階梯時，還會拿著手袋壓住裙襬。

Kim Kardashian

網紅家庭Kardashian家族在時尚和美妝界的影響極為之大，在他們家積累了許多令人印象深刻的Birkins。Kim Kardashian的先生美國饒舌歌手Kanye West，在2013年時為妻子量身訂製的聖誕節禮物，這是由藝術家George Condo手繪的，是獨一無二的藝術品，價格約為4萬美元。

Cardi B

美國饒舌歌手Cardi B於2020年8月秀出他的新手袋，在Instagram社群上看見一只艷粉色腰果花刺繡款Hermès Birkin愛馬仕柏金包，這是當紅名人都爭相擁有的刺繡愛馬仕。不僅如此，Cardi B也很大方的送了一個橘色、畫有白老虎的柏金包，讓他的新歌合作夥伴饒舌歌手Megan Thee Stallion開心不已。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：從80年代起到名人收藏，一起了解Birkin柏金包歷史】