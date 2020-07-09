【Hermes】Birkin男士都用得？五款男裝手袋推薦　返工旅行都啱用

提到Hermès愛馬仕大家第一個想到的，不外乎就是受到女性歡迎的Birkin和Kelly，但身為時尚龍頭的品牌，不僅只為女性設計當然也有許多專為男士設計的手袋，而且每一款也都是兼具時尚以及實用，深受各大名人明星的愛戴。而且每一只都是永不退流行的經典，以下就為大家精選出幾款手袋，帶出去立馬成為全場焦點。 Hermès為上班族及都會男性，推出過許多實用性及方便性極佳的公事包，比如Sac a Depeche、Alfred。Hermès男士手袋款式風格十分簡約，不起眼的Hermès標誌真是十足低調，精緻牛皮與手工細節體現高端大氣。看來時尚流行還有顯大牌其實不僅僅是女性的專利，現在很多男性對於時尚流行事物也非常的敏感，如果對奢侈品胃口較大的可能會選擇Hermès手袋，有氣質又有實力。

▼▼經典Hermès男士袋款 無論返工、旅行都適用

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1. Birkin

首先不免俗的先來介紹一下Birkin，或許很多人會覺得Birkin不是都是女性在用的嗎，如果男生提著會不會過於秀氣。其實完全不會，Birkin的大體積與空間非常適合物品較多的人，且可以依據你的穿衣風格，選擇一些比較低調的顏色，如藍色或黑色，這樣不管穿著西裝或是一般休閒服裝都可以完美搭配。

2. Sac a Depeches

Sac a Depeches公事包就被很多人公認為世上最好的公文包。幾十年以來，儘管公文包的樣子從來沒做任何一點的改變，但其細細的手柄、醒目的鎖扣、非常結實的馬鞍縫紉技術，讓人產生一種最新的感覺。Sac a Depeches棕色皮質金扣手提包，採用頂級軟牛皮材質製作，手感相當柔軟，給人堅實牢固的感覺。經過特殊處理的手柄堅固耐用，激光雕刻的Logo相當清晰。

3. Alfred

Alfred手袋，外形簡約精緻，適合休閒與旅行時搭配，彰顯高雅男士風格，採用深藍色荔枝紋設計，由頭層牛皮雙皮革打造，手袋配備有可調節的肩帶，整體簡約、高雅。

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4. Kelly Depeche

除了商務公事包外，Hermès手拿包也為不少人所喜歡，例如Kelly Depeche手拿包就受到許多時尚男士喜愛，其中又以黑色、駝色、藍色的Hermès標誌性色彩為主色，打造男性手拿包的專屬顏色。手袋設計風格非常的簡約大氣，幾乎沒有一絲多餘的裝飾，低調風格且便於日常多種用途，同時也適合出入各種場合。在服裝的搭配上面，手拿包可以駕馭各種風格的穿搭，可以選擇正統點的商務造型，也可以簡單隨性些的休閒著裝。

備受紳士們喜愛的Kelly Depeche是一款Hermès難得的商務公文手提包，樣子簡單低調大方，可以容納各種文件和書類，見客戶，出席會議絕對會是首選的手袋。

5. Haut-a-Courroies

Hermès的Haut-a-Courroies從1892年出現到現在已經，超過一世紀，名字的原意是「高腰帶」的意思，最早是用來裝大型的馬具，像是馬鞍那些，由於最初是要裝大型的東西，所以它的長尺寸是特點，容量大也是理所當然，非常適合男性差旅或旅行之用。

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