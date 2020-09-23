【UNIQLO聯乘JW ANDERSON】秋冬系列終登場　一文睇清單品及價格

繼UU之後，UNIQLO大熱聯乘系列UNIQLO x JW Anderson 2020秋冬系列亦於今天曝光，令人非常期待。

UNIQLO x JW Anderson 2020秋冬系列今天曝光。（UNIQLO）

承接去年秋冬系列「The Great British Outdoors」的主題，Jonathan Anderson於2020秋冬系列中決定以「在倫敦的一天」（A Day in London）作出發點，再一次憑藉時裝詮釋「LifeWear」與英倫風格的可能性。

Jonathan Anderson（UNIQLO）

Jonathan Anderson在設計此系列時，以大眾早上輕放散步、下午靜心閱讀並享受悠閒時光為構想，為大家帶來十二款女裝、十五款男裝，以及十二款童裝單品。今季設計不乏他最常用的不對稱及拼布剪裁，加上間條、格紋等紋理，以及橄欖綠、軍藍、炭灰、琥珀色等配色，再一次為大家帶來既浪漫且非常適合日常穿著的衣服。

按圖一覽UNIQLO x JW Anderson 2020秋冬系列LOOKBOOK：

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在女裝方面，今季推出的厚搖粒絨外套以及格紋大衣是為最搶眼的設計。除此之外，不對稱百褶裙以及間條恤衫亦非常適合於不太冷的香港穿著。

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按圖看女裝全部款式及價格：

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男裝方面比女裝有更多選擇。長款連帽外套及特級羊仔毛條紋高領針織衫是本季的矚目之選；一系列不同紋理的恤衫亦非常適合男士將其搭配白色T-shirt穿著。

Editor's choices：

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上季起開始登場的童裝，今回亦再次回歸。男女裝各款設計如搖粒絨外套及百褶裙亦包涵在童裝之內，不讓一眾大人專美。

按圖看童裝全部款式及價格：

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今季亦有推出背囊，按圖了解款式及價格：

UNIQLO x JW Anderson 2020秋冬系列將於10月16日上架，有興趣的朋友不能錯過。