【MUJI】無印40周年出新書　坂本龍一、上田義彥等大師要講的是…

時光荏苒，轉眼間無印良品（MUJI）正式開業四十年。今年MUJI創始人原研哉聯同 上田義彥、深尾大樹及坂本龍一共同完成新書《掃除 CLEANING》 ，試圖提問全球消費者：「人為什麼會感覺到舒適呢」？

《掃除 CLEANING》 （MUJI）

去年，MUJI創始人邀來上田義彥、深尾大樹及坂本龍一，藉著品牌誕生40周年這個特別的時刻，以不同方式共同思考人與人、人與物、人與自然之間的關係。

超越文化與文明又極其普通的日常掃除活動中，是否潛藏著人的本質？ 無印良品

MUJI觀察到人類這種生物會創造出人工的環境，但當塑膠及混凝土等人工物料過份侵蝕自然時，人類又會反過來開始懷念自然。由此，他們得出一個結論：「人對自然，是在不斷適當地接受，同時又適度排除的過程中一路走來的。」然而何謂適度？何謂舒適呢？MUJI決定與各界人士，共同探討「掃除」的真諦，並且解答上述問題。

率先欣賞部份相片及背後故事：

《掃除 CLEANING》由2019年開始籌備及製作，他們到了世界各地拍攝打掃場景，並將照片輯印成書，最終完成一本厚達504頁的相集。書中展示了包括「擦拭」、「擦洗」、「清除」等16種人類打掃方式，MUJI認為在肺炎席捲全球的當下細味這些相片，能令人不由自主地感嘆平凡生活的美好，並且重新反思舒適感從何而來，非常適合在這個艱難的時刻細讀。

不少買下《掃除 CLEANING》的消費者亦會同時購入：