【林書豪】代言COACH造型照被狠批　更顯NBA真巨星穿搭時尚有型

隨着林書豪率領的北京首鋼季後賽四強戰不敵廣東宏遠出局，並高呼在中國打籃球是「一邊打球，一邊打人」之後，書豪一直希望重回NBA，雖然苦無着落，但也不愁衣食，因為他一直大把周邊工作，例如出任COACH的代言人。

COACH最新發表的2021春夏Look Book，林書豪鄰家中年Look登場。（COACH）

+ 2 + 2 + 2

而自從今年5月高調加盟COACH之後，昨日COACH × Jeremy Lin又有新搞作誕生，COACH最新發表的2021春夏Lookbook上，就驚現書豪的身影！只見這位哈佛大學畢業生，於日落黃昏下穿上一身純情書生Look，以為「著涼鞋又著襪」自覺有型，誰不知網民卻完全不受落，恥笑書豪是中國農村鄉下佬，一身書呆子造型，襯托炊煙裊裊、沃野千里的野外背景，親切的同胞風味滿溢而出，也將COACH源自紐約曼哈頓的都市風尚洗脫得一乾二淨。

過膝長褸「好蝦人著」。（COACH）

並非個個都是奇洛李維斯。（Distressed Jacket）

碧咸乾濕褸示範。（Wheretoge）

除了「著涼鞋又著襪」出事外，造型照中的乾濕褸同樣出了事，雖然作為職業籃球員有着192cm的高佻身型，但COACH SS21這個Trench Coat Look仍然十分累贅，全因乾濕乾過長長、西褲褲管也不夠修身、褲腳的反折長度亦太多……種種細節交織在一起，使到整體造型相對累贅，「一嚿嚿」似的。所以穿衣之道並非夠高就能夠解決所有問題，如果衣服之間的比例處理不好，同樣出事。看看David Beckham的示範吧，首先他身高有180cm，但人家穿的乾濕褸也是剛好及膝而已，好像乾濕褸那些過膝版本，實在很「惡搞」！

木村拓哉直頭出名矮仔，但看看人家衣服穿搭的比例拿握得多好！（芸トピ）

LeBron James的Fashion Sense明顯比Jeremy Lin來得厲害。（nbafashionfits）

不過其實打扮有型的運動員，當然絕不只有碧咸，就算是林書豪本業的NBA籃球世界，穿衣入型入格的高人同樣比比皆是，更不缺天王巨星，Jeremy係時候學嘢喇！



按圖看NBA巨星穿搭示範：