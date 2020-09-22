環保時尚｜保護自然才能享受山野　買物前對衣物用料需有更多考量

環保與持發展等概念，近年愈來愈受人重視，不難發現身邊更多人在日常加入「走塑」、「一翅不食」等環保生活倡議的行列；卻未必會留意到，其實更貼身的「時尚產業」，對環境的破壞絕不下於任何那些富象徵性的議題。 適逢機能風格盛行的時刻，Patagonia和Timberland等山系主題的品牌發布季度新品，不約而同地以再生、有機等物料為賣點，鼓勵享受自然與時尚同時，亦要注意環保消費，多留意衣物的生產來源，避免盲目的消費淪為破壞地球的幫兇。

Patagonia Responsibili-Tee系列：（按圖放大）

從1973年開始，美國山系品牌Patagonia幾乎就與環保劃上等號，以「We're in business to save our home planet」的原則製作產品，為了平衡環保的要求，甚至要從商業利益中取捨。很多時衣服都太過耐用了，部份美國分店更提供衣服修補的服務，用家缺乏一個「換新衫」的理由，學會珍惜、保養喜歡的衣物，是個幸福的煩惱。

今季Patagonia以「Come Together for the Planet」為主題，從最山系配搭中最根本的基礎服裝上入手， 推出Responsibili-Tee和Organic Cotton Tee的秋季系列，進一步增加本身的環保要求。

環保成為主流關注的議題。（品牌圖片）

Responsibili-Tee是品牌史上製造最低碳排放Tee，製造過程較使用傳統棉料減少45%碳排放，更節省96%耗水量。Print Tee圖案的絲網印刷油墨亦不含PVC和鄰苯二甲酸鹽，減少水源污染。同時間Responsibili-Tee的物料本身就是由100%再生布料構成，並得到歐盟學術界、工業界、環境保護及消費者組織代表共同訂定的環保規範「Bluesign」認證，證明其製造方法對人和環境影響最少，讓資源合理地使用。每件Tee相當於4.8個膠樽和0.3磅棉屑，將本來污染環境的垃圾，而且結構一如以往般耐用，為廢物重新建立功能，用盡物料的生命周期。

今季Patagonia以「Come Together for the Planet」為主題。（品牌圖片）

當然吧，因為成本、採購、設計等各種原因，很難要求所有衣服都完全採用再生物料，事實上亦不是只用回收垃圾重製衣服才叫環保，Patagonia對全新物料製作的Tee款亦有要求。因此Organic Cotton Tee系列方面，品牌亦採用了有機方式種植的美國棉花，配以減少16%碳排放和84%耗水量的生產方式。以Fitz Roy Far Out Pocket Tee為例，正是以這種物料作40針環錠紡織製作；菱形絎縫製作的Organic Cotton Quilt Crew，混合了有機棉和再生聚酯纖維混紡。鼓勵消費者從最基本的環節，為貢獻地球多走一步，購物時多考量物料上的環節。

Patagonia Organic Cotton系列：（按圖放大）

+ 19 + 19 + 19

無獨有偶， Timberland近日發佈的秋冬系列「Earthkeepers Edition」（EK+），亦是提倡可持續發展的環保理念。整個系列皆以可再生的農產品、非石油化工原料或回收物料製成。當中包括重啟了2007首次以循環再造物料製作的6寸防水靴Heritage EK+ Waterproof Boot，其皮革選材通過業界組織The Leather Working Group（LWG）的審核，皆為銀級或金級皮革廠的製作，傳統的皮革，卻是以現代的技術生產，過程中節省能源亦減少了碳排放。內層的TimberDry既有防水性能，當中的橡膠亦有50%來自再生塑料製成，外底也是天然橡膠製作，盡可能地增加「取之自然」的成份。

Timberland Heritage EK+ Waterproof Boot：（按圖放大）

Timberland Heritage EK+ Waterproof Boot（品牌圖片）

+ 3 + 3 + 3

由品牌創意總監Christopher Raeburn主理的Earthkeepers系列，除了環保之外，亦不忘流行採取軍事機能風設計，要知道令一件環保產品本身就富時尚吸引力，其實非常重要。好好運用手上的物料，才能避免了很多環保產品「為環保而環保」，做成更多浪費的困境。經過今年的疫情肆瘧，人們對保護環境有更多反思之後，買物前更考究每一件衣物用料和來源，實在有需要成為我們生活間的新習慣。

Timberland Earthkeepers 系列：（按圖放大）