環保時尚｜保護自然才能享受山野　買物前對衣物用料需有更多考量

環保與持發展等概念,近年愈來愈受人重視,不難發現身邊更多人在日常加入「走塑」、「一翅不食」等環保生活倡議的行列;卻未必會留意到,其實更貼身的「時尚產業」,對環境的破壞絕不下於任何那些富象徵性的議題。 適逢機能風格盛行的時刻,Patagonia和Timberland等山系主題的品牌發布季度新品,不約而同地以再生、有機等物料為賣點,鼓勵享受自然與時尚同時,亦要注意環保消費,多留意衣物的生產來源,避免盲目的消費淪為破壞地球的幫兇。

Patagonia Responsibili-Tee系列:(按圖放大)

從1973年開始,美國山系品牌Patagonia幾乎就與環保劃上等號,以「We're in business to save our home planet」的原則製作產品,為了平衡環保的要求,甚至要從商業利益中取捨。很多時衣服都太過耐用了,部份美國分店更提供衣服修補的服務,用家缺乏一個「換新衫」的理由,學會珍惜、保養喜歡的衣物,是個幸福的煩惱。

今季Patagonia以「Come Together for the Planet」為主題,從最山系配搭中最根本的基礎服裝上入手, 推出Responsibili-Tee和Organic Cotton Tee的秋季系列,進一步增加本身的環保要求。

環保成為主流關注的議題。(品牌圖片)

Responsibili-Tee是品牌史上製造最低碳排放Tee,製造過程較使用傳統棉料減少45%碳排放,更節省96%耗水量。Print Tee圖案的絲網印刷油墨亦不含PVC和鄰苯二甲酸鹽,減少水源污染。同時間Responsibili-Tee的物料本身就是由100%再生布料構成,並得到歐盟學術界、工業界、環境保護及消費者組織代表共同訂定的環保規範「Bluesign」認證,證明其製造方法對人和環境影響最少,讓資源合理地使用。每件Tee相當於4.8個膠樽和0.3磅棉屑,將本來污染環境的垃圾,而且結構一如以往般耐用,為廢物重新建立功能,用盡物料的生命周期。

今季Patagonia以「Come Together for the Planet」為主題。(品牌圖片)

當然吧,因為成本、採購、設計等各種原因,很難要求所有衣服都完全採用再生物料,事實上亦不是只用回收垃圾重製衣服才叫環保,Patagonia對全新物料製作的Tee款亦有要求。因此Organic Cotton Tee系列方面,品牌亦採用了有機方式種植的美國棉花,配以減少16%碳排放和84%耗水量的生產方式。以Fitz Roy Far Out Pocket Tee為例,正是以這種物料作40針環錠紡織製作;菱形絎縫製作的Organic Cotton Quilt Crew,混合了有機棉和再生聚酯纖維混紡。鼓勵消費者從最基本的環節,為貢獻地球多走一步,購物時多考量物料上的環節。

Patagonia Organic Cotton系列:(按圖放大)

+ 19 + 19 + 19

無獨有偶, Timberland近日發佈的秋冬系列「Earthkeepers Edition」(EK+),亦是提倡可持續發展的環保理念。整個系列皆以可再生的農產品、非石油化工原料或回收物料製成。當中包括重啟了2007首次以循環再造物料製作的6寸防水靴Heritage EK+ Waterproof Boot,其皮革選材通過業界組織The Leather Working Group(LWG)的審核,皆為銀級或金級皮革廠的製作,傳統的皮革,卻是以現代的技術生產,過程中節省能源亦減少了碳排放。內層的TimberDry既有防水性能,當中的橡膠亦有50%來自再生塑料製成,外底也是天然橡膠製作,盡可能地增加「取之自然」的成份。

Timberland Heritage EK+ Waterproof Boot:(按圖放大)

Timberland Heritage EK+ Waterproof Boot(品牌圖片)

+ 3 + 3 + 3

由品牌創意總監Christopher Raeburn主理的Earthkeepers系列,除了環保之外,亦不忘流行採取軍事機能風設計,要知道令一件環保產品本身就富時尚吸引力,其實非常重要。好好運用手上的物料,才能避免了很多環保產品「為環保而環保」,做成更多浪費的困境。經過今年的疫情肆瘧,人們對保護環境有更多反思之後,買物前更考究每一件衣物用料和來源,實在有需要成為我們生活間的新習慣。

Timberland Earthkeepers 系列:(按圖放大)