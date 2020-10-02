Colette東京聯乘項目誕生　巴黎時尚名所重開實體店指日可待？

Colette這個由Sarah Andelman與母親Colette Roussaux共同經營的時裝精品店，自1997年誕生以來，就一直是巴黎芸芸Boutique之最高地標，也是近代時裝店的王道典範。

昔日的巴黎Colette舊址，現在已變成SAINT LAURENT PARIS專門店。（Travel Food People）

母親Colette Roussaux與右邊的Sarah Andelman。（Le blog Luxe de Sup de Pub Paris）

可惜，或者法國人就是如此高傲又深具藝術家脾氣，正當Colette營運得好生興旺並踏入20周年之際，Colette母女卻突然宣告時裝店結束營業，一代傳奇從此落幕，實在令人婉惜。而結業之後，媽媽Colette Roussaux過着退休生活，樂得清閒，Sarah Andelman則成立Just An Idea諮詢及策劃公司，以自身超脫的視野和人際網絡，幫助世界各大時尚單位，籌劃各式各樣商業項目，並未有因為Colette的完結而消失於人前。

然而縱使Colette母女經已接受並習慣Colette時裝店的離開，但反而世界各地萬千潮流人至今仍依依不拾，2019年La Pac與Highsnobiety聯手邀請Hugues Lawson-Body執導名曰《Colette, Mon Amour》電影，回顧時裝店輝煌20年，並邀請Kanye West、Pharrell Williams、Virgil Abloh和Futura等時尚巨頭於電影中出鏡，分享自己與Colette的潮流故事。

2G時裝店近日改裝舉行《Colette, Mon Amour》期間限定店。（2G）

電影雖然未沒有全球發布，但接踵而至地於各大Fashion Capital個別上映，首先是本源的巴黎，繼而是倫敦、紐約。而來到今個秋天，《Colette, Mon Amour》則降臨東京，在澀谷PARCO的WHITE CINE QUINTO映院上演之餘，亦於同樣位處PARCO，由小木POGGY基史主理的2G時裝店內，舉行《Colette, Mon Amour》期間限定店（即日至10月11日），將2G改裝成昔日巴黎Colette藍白色本店模樣，置身其中，的確有如回到過去的花都美境一樣。

除2G外，《Colette, Mon Amour》別注單品現在於Highsnobiety網店亦有發售，SWATCH x colette Mon Amour - Watch Blue $90.00 USD。（Highsnobiety）

+ 3 + 3 + 3

那《Colette, Mon Amour》期間限定店裡賣甚麼？當然是由Colette策動的一系列聯乘合作，作為曾經世上繼藤原浩之後一個世上最懂搞Crossover巨頭，以Sarah Andelman的江湖地位，今次邀請到合作的品牌全部位列一線，由Doublet、Ed Banger Records、Medicom Toys、Human Made、retaW、Kaweco、sacai以及Swatch等等，足見Colette就算停頓了一段長時間，現在再度有限度復出，仍然叫好叫座。

所以有趣的問題來了！究竟Sarah Andelman會否有一天再次心動，將Colette起死回生？答案實在很有可能，要知道時裝世界瞬息萬變，今日唔知聽日事，歷年那些「明明講好話唔做，最後又做」的例子多不勝數，單單是宮下貴裕的NUMBER (N)INE，和本間正章那個由mastermind JAPAN變成的mastermind WORLD，正是兩大鐡證。因此若有一天Colette實體店再度回歸巴黎，甚至開設於上海賺人民幣，也無須驚訝呢。