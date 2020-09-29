LEMAIRE︱UNIQLO U開售即斷貨　設計師自家品牌借藝術家再突破？

由Christophe Lemaire主理的大熱聯乘系列UU向來是UNIQLO的王牌，較早前開賣的秋季系列同樣大賣，部份商品在開售當日即在網店完售，非常誇張。 能以數百元買入Christophe Lemaire的設計固然吸引，但由他與妻子Sarah-Linh Tran合作主理的LEMAIRE才是重中之重。二人在LEMAIRE AW20中，便再一次為大家帶來近乎完美的簡約設計。

LEMAIRE AW20再一次為大家帶來近乎完美的簡約設計。（LEMAIRE）

有留意LEMAIRE的朋友都知道Christophe Lemaire在離開Hermès後，與妻子Sarah-Linh Tran在自家品牌LEMAIRE創作反而更得心應手，絲毫不被變幻如潮的時裝潮流影響，多年來秉持信念設計，成為簡約風格的中堅份子。

點擊了解本季UU系列：

+ 19 + 19 + 19

來到2020秋冬系列，二人再一次以黑、白、大地色為主題色調，設計出55套服飾。本季依然可以看見大量以恤衫搭配西裝褲及大褸的Tone on Tone造型。或許有人會認為品牌每季設計皆大同小異，毫無創新性可言，但LEMAIRE的珍貴之處正在於多年來能夠在同一基調上，在輪廓及細節上精雕細琢，勾勒出現代簡約的時尚身影。

+ 47 + 47 + 47

如本季多件大衣的領口位置均設計成高領，配以鈕扣細節，大衣便成了可立領或垂放的兩穿設計；部份大衣的領口位置亦被放大，與闊衣袖以及LEMAIRE的簽名式深口袋設計互相協調，構成極佳比例。剪裁筆直且用料優良的西裝褲及直筒裙搭配高筒皮靴的造型，亦勾勒出摩登上班族的輪廓。

LEMAIRE AW20在大衣的輪廓上花心思。（LEMAIRE）

本季更少有地出現了以印花布料製成的斗篷、垂摺連身裙、拼接半截裙，以及印花高筒皮靴。Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran以已故墨西哥藝術家Martín Ramírez的版畫為基礎，將其作品改編成布料圖案。Martín Ramírez擅以線條營造立體效果，作品予人複雜而有力的感覺，正好為LEMAIRE的簡約風格帶來畫龍點睛之妙，亦是本季的重點之一。

點擊看哪些單品以Martín Ramírez的版畫為基礎：