【石原里美】結婚消息震驚全亞洲　如何由懵懂女生變成時尚指標？

由2003年出道至今，石原里美由一個樣貌出眾的小女孩蛻變成一個美貌與時尚感兼備的女神，無論私服抑或戲服，均成為亞洲女生模仿的對象。 到底石原里美有何時尚秘訣呢？

由2003年出道至今，石原里美由一個樣貌出眾的小女孩蛻變成一個美貌與時尚感兼備的女神。（網上圖片）

一代女神石原里美10月1日以手寫信宣布結婚，為愁雲慘霧的2020年帶來一件意料之外的驚喜。

現年33歲的石原里美，出道至今曾出演多套人氣劇集，包括《坂上之雲》、《UNNATURAL》、《朝5晚9》、《校對女王》、《天國餐館》等。其中她於《校對女王》、《天國餐館》的時尚造型更讓她成為出名的時尚女星，不少時尚雜誌先後專訪石原里美的穿搭要領及秘訣，株式会社宝島社更在2019年特地推出stylebook《courage》，收錄石原里美的演出服裝、拍攝花絮、髮型及妝容，並由她本人親筆寫下說明，成為日本女生的時尚秘笈。

所有人都會買衫，但不代表所有人都懂如何為自己揀衫。石原里美曾於2017年打敗水原希子及安室奈美惠，成為票選「時尚指標女藝人」第一名。但她在某專訪中卻表示，剛出道那幾年因年紀太小，公司、造型師、攝影師等人爭相為自己出主意，本意雖好，但就使得她變成一個空洞的女星，甚至無法為自己決定該穿甚麼。石原於是毅然放下工作，隻身到紐約進修，上午上學、下午到圖書館讀書、晚上則到Youtube自學化妝及整頭。時間雖然不久，但卻足以讓她脫胎換骨，使她變成一個自信而有內涵的人，而她亦認為知識及自信使她變得時尚且好看。

初出道的石原，無論妝容抑或髮型都不適合她。（網上圖片）

按圖欣賞她在《天國餐館》及《校對女王》中的時尚造型：

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曾看過由石原里美主持旅遊實境節目《石原聰美的素顏旅行in西班牙》 的朋友，大概還會記得她於一小時內在百年帽子店Elósegui一口氣買下11頂貝蕾帽的「瘋狂」行徑吧。每當她遇見喜歡的單品時，便會毫不猶豫地一下子買入多件同款單品，在一訪問中她便表示因喜歡某褲子的版型而買了七條，讓她能在各種心情下穿著不同顏色。

按圖看石原里美在狂買時的開心模樣：

另外，她亦表示衣櫥內具備所有時尚單品，短裙、連身裙、各種版型的褲子、帽子、鞋子等等統統不缺。然而，這不表示石原是個無理性的購物狂，在選購前她必會試身。她更分享曾有一次在店舖內看見一條黑色褲子，誤以為是較早前買入的褲子的最新配色，於是沒有試身便買，結果剪裁完全不一樣且不適合自己，釀成近年唯一一次失敗的購物經驗。

另外，她不忘提醒所有身型的女生都有打扮的權力，只要懂得選擇合適自己身型的衣服即可，如她因身型較為矮小，因此必須選擇腰線較高並且合乎她身型比例的服飾。她認為，只要拿捏好比例，不論哪種風格都可以手到拿來。

石原里美的私服向來是日本女生的關注焦點，按圖看她的私服：

石原里美在活動及時尚雜誌中的造型亦非常好看：