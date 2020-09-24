【重慶森林】王菲將10蚊衫穿出連卡佛味道　王家衛重拍失卻神韻？

1994年面世的《重慶森林》是香港電影史上其中一部經典作品，亦是不少文青的最愛之一。 事隔26年，有傳王家衛將翻拍《重慶森林》，並推出新作《重慶森林2020》。沒有王菲、梁朝偉、金城武，以及林青霞，王家衛要如何延續《重慶森林》的獨特美學？

事隔26年，有傳王家衛將翻拍《重慶森林》，並推出新作《重慶森林2020》。（《重慶森林》）

日前，內地網絡間瘋傳一張圖片，指新作《重慶森林2020》已獲國家電影局立案批准拍攝。

從圖片可見，王家衛將擔任《重慶森林2020》編劇工作。內容概要一欄中則寫：「90s香港，失戀警察223偶遇金髮女殺手，一夜共渡短暫溫暖二人。也經歷失戀的警察663，生活漸被一位闖入的“夢中人”改變。2036年重慶，少年小千和阿May不甘被基因配對牽手，執意找尋自己的“命運”。」由此可推測電影公司將重新翻拍1994年面世的經典電影《重慶森林》。

《重慶森林2020》落實獲准開拍。（網上圖片）

王家衛在8、90年代拍下不少經典作品，《旺角卡門》、《阿飛正傳》、《花樣年華》、《東邪西毒》、《墮落天使》、《重慶森林》，無不彌漫一種王氏獨有的味道及魅力。雖然不少人認為王家衛之所以有當今的成就，張叔平及杜可風功不可抹，但無可否認王家衛的而且確為香港留下了不少難以磨滅的影像。

相信不少人都看過由王菲、梁朝偉、金城武，以及林青霞四位巨星主演的《重慶森林》，戲中一句：「不知道從什麼時候開始，在什麼東西上面都有個日期，秋刀魚會過期，肉罐頭會過期，連保鮮紙都會過期。我開始懷疑，在這個世界上還有什麼東西是不會過期的？」虜獲了一眾文青的心。而此作品於2005年更被美國《時代》周刊評為「百大不朽電影」之一。

點圖回顧《重慶森林》金句：

+ 11 + 11 + 11

但其實當年王家衛之所以會拍《重慶森林》，只是個誤打誤撞的巧合。有傳當年因《東邪西毒》製作時間過長，導致成本超標，王家衛及其團隊於是便決定利用《東邪西毒》多出來的底片進行另一個製作，試圖補償超額成本。

這些年來網上流傳多國版本及網民製作《重慶森林》海報，按圖欣賞：

《重慶森林》海報

+ 7 + 7 + 7

《重慶森林》找來同樣有在《東邪西毒》演出的梁朝偉及林青霞，再加上王菲及金城武，僅花上23天便完成製作。張叔平在訪問中便曾表示《重慶森林》是邊拍邊剪，而且因為整部《重慶森林》的劇本都是由場記紙拼合而成（亦即等於沒有劇本），因此張叔平每晚只能憑藉記憶進行剪接，連他自己亦要等到電影完成後才可清楚知道《重慶森林》的原貌。

說起電影拍攝的原因是個巧合，其實電影中不少經典場面原來亦是另一個巧合。《重慶森林》以香港的重慶大廈為主要場景，講述幾位邊緣人的寂寞與孤單。戲中其中一幕以晃動的畫面，帶領觀眾快步穿梭於重慶大廈之中，營造出一種迷幻而獨特的電影語言。但據悉當年原來是攝影師忘了關機，才不經意間拍下這個經典鏡頭，認真是個充滿魅力的巧合。

《重慶森林》充斥大量晃動的鏡頭。（《重慶森林》）

除了電影畫面充滿魅力外，相信大家都非常認同四位主演巨星所散發的魅力成就了《重慶森林》。1994年正好是王菲、梁朝偉、金城武，以及林青霞的黃金時期，四位星味沒法擋，舉手投足都是美。

在快將開鏡前夕，王菲剛好剪了一頭極短髮，張叔平一看便覺得非常之型，而且王菲的骨架極好，於是他便隨便尖沙咀百利商場以及出口店為王菲買戲服，最便宜的一件更僅需港幣十元。但這亦無減王菲的星味，即使是大媽級數的黃色碎花恤衫，亦被王菲穿得有如連卡佛出品，這便是骨子裡的星味。

按圖回顧王菲於《重慶森林》的造型：

+ 3 + 3 + 3

林青霞在《重慶森林》黑超加Trench Coat的經典造型，原來亦是張叔平無心插柳下神來之筆。張叔平曾表示林青霞其實在拍攝期間嘗試過多個形象，黑超及Trench Coat的造型僅是為了讓林青霞在拍攝過程中不被途人認出而構想出來。當時他就在劉天蘭開的店找來道具及大衣，再在街上買頂假髮，讓林青霞穿上。結果他們認為這造型有趣極了，便著林青霞以此造型重拍所有片段，完成她的戲份。

如今王家衛打算重拍《重慶森林》，網民不約而同有個疑問：現在有哪個演員可以媲美王菲、梁朝偉、金城武，以及林青霞這黃金組合？大家只怕《重慶森林2020》會如同周星馳的《新喜劇之王》一樣，僅有《喜劇之王》之名，失卻最原本的神韻。