【Prada】首個合作系列面世　Raf Simons與Miuccia竟坦言不理想？

香港時間昨晚八點，由Miuccia Prada與Raf Simons合作主理的Prada 2021春夏系列於米蘭亮相。 作為二人首個合作系列，成果當然萬眾期待，而系列最終是個驚喜抑或是個失望呢？

Miuccia Prada與Raf Simons帶來第一個合作系列（BoF）

本年二月，Miuccia Prada與Raf Simons宣布將會共同設計Prada 2021春夏系列，為時裝界投下一個意想不到的核彈級重磅消息，當時更盛傳Raf Simons將成為Miuccia Prada的接班人，成為Prada下任創意總監，在如此背景之下，於香港時間昨晚八時面世的服裝系列故然萬眾矚目。

Miuccia Prada向來愛以時裝反思世道，今季與Raf Simons合作便以科技與人性為切入點，探討如今科技已成為人性一部份的現象。在疫情影響而無法公開行騷的當下，今次Prada在掛滿布幕的房間內舉行時裝騷，並以環型螢幕及相機，表達出城市充斥彩色屏幕及天眼，而人類對此環境早已習慣並麻木接受的現象。

在服裝方面，Miuccia Prada與Raf Simons二人希望藉著服裝探討並重新定義Prada的本質。今季不乏Prada的經典元素如科技尼龍物料，除了一系列以尼龍製成的大衣外，其中一件輪廓如同裙子的尼龍腰包亦是本季的驚喜之作。

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今季二人亦將Prada的經典三角標誌進行解構，放大並將之放在領口位置；Prada三角標誌亦演變成衛衣及風衣上的三角印花，成為造型的矚目點。

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另外，Raf Simons以Miuccia Prada女士的日常打扮為靈感，設計出多套A-line Dress搭配毛衣及開洞樽領上衣的造型，重塑Prada女裝的經典輪廓。

騷後二人直播對談，回應網民提問。在對談中，Miuccia Prada坦言因疫情影響，二人可以真正聚在一起創作的時間並不多，更表示若然有更多時間，他們也許可以交出更有趣的設計；Raf Simons亦表示認同，並表示今次的成果並不能完全達到「兩個世界交織融合」，但Miuccia Prada不忘補充：「它的美麗之處正在於我們不知道將來的發展」。Prada 2021春夏系列在萬眾矚目之下完結，無論大家喜歡與否，未來亦將看到更多Miuccia Prada與Raf Simons的合作成果。