UNITED ARROWS︱Smart Casual新定義？上班踩板皆可　超強靈活性

傳統上，人們對西裝的要求，離不開對稱身剪裁與細節配搭間的考究，即使是介乎正式場合與休閒之間的Smart Casual服裝，得體的配搭還是首要條件，肢體的靈活活動還是次要；但在一個High-end Fashion都已大量採用街頭元素的年代，有什麼是不可能的呢？ 最近green label relaxing與法國運動品牌Lecoq Sportif的聯乘系列，便交出了兩個品牌對Smart Casual的當代方案，即使是日常上班的西裝套裝，亦要有拿起滑板便可暢快玩樂的運動性能。

green label relaxing x Lecoq Sportif系列：（按圖放大）

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日本時裝集團UNITED ARROWS旗下支線品牌green label relaxing，近日跟法國運動品牌Lecoq Sportif聯乘推出了一個休閒系列套裝。系列共推出了外套，褲子，長袖襯衫和羽絨背心4件商品，皆採納了日本帝人集團旗下纖维產品部Teijin Frontier開發的衣服材料製作，換取遠超傳統Smart Casua服裝的靈活性能，連踩板般肢體動作猛烈的運動都能應付，是為3方的第2次合作。

green label relaxing x Lecoq Sportif系列以一輯「穿西裝踩滑板」的styling表達服裝的靈活彈性。（品牌圖片）

在日本擁有70多家分店的green label relaxing，以「Be Happy」作為品牌理念，提倡「時尚讓人每天都心情愉悅」的精神，推出的男、女、童裝商品皆以清新簡約風格為主，令人覺得日常穿搭並非一件煩惱的事，反而可由時尚開始塑造每天輕鬆愉快的好心情。即使是這次跟Lecoq Sportif合作的系列，作為商業場合適合著用的Smart Casual服裝，依然離不開這種率性的追求。

系列造型充滿街頭風格。（品牌圖片）

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今次系列以一輯「穿西裝踩滑板」的styling表達服裝的靈活彈性，但其實它在剪裁上考慮到的針對環境，卻是平日日本上班族的通勤間，踩單車穿梭都市時的動態。以系列的外套為例，它的袖子與肩背之間採用一體式的剪裁；肩胛位的結構亦方便著用者作平穩支撐身體的運動，理論上就算踩單車與踩板都好，衣服的剪裁都足夠提供身體擺動的角度空間，回到工作場合後，卻又不失專業得體的形象；

此外它的右袖子上亦有面向後方反光標誌，作為夜間出行時的安全細節，在單車靠左行的日本交通道路上，汽車駕駛者便能更方便的適別出單車的位置。種種實用配置的考量，如果不看圖片，聽起來彷彿像設計一款功能性的運動裝，更甚於一件傳統認知的正裝。

green label relaxing x Lecoq Sportif系列造型：（按圖放大）

但講到要令正裝擁有運動性能，物料本身還是最重要的元素。前文提及系列採用了Teijin Frontier的衣服材料，仔細點說這種素材名為「SOLOTEX」。這種物料不但採用柔軟伸展與形狀恢復的特性，即使經過劇烈運動，造型亦不會變得「甩甩漏漏」。它跟傳統的正裝物料亦不同，擁一定程度的抗水性之外，當中碳基的的Heat Navi物料不但可以隔熱，亦能吸收所有波長的光，轉化為熱能，冬季著用亦能無懼寒風。絕非純粹地將街頭元素的概念融入設計，而是確確切切地用運動服性的能使用在正裝之上。

配搭運動性能的西褲：（按圖放大）

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事實上，除著物料科技的進步，近年愈來愈多品牌都嘗試以更富靈活性能的物料配搭在正裝之上；平價的選擇，百多元已經可以入手到GU的Seersucker或Uniqlo EZY物料製作的服裝；貴一點的，也有Thom Browne以Unconstructed Cotton製作的服裝系列。或者月前引起社會談論，郭富城在一網上戶外慈善演唱會直播中，做出Generation X（Next）動作都撐不破的本土品牌initial西褲，都是這類要求正裝配搭都具有運動性能的例子，也許已成為當代Smart Casual中的基本要求。