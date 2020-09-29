山系時尚︱Grn Outdoor之「64比例」　塑造獨特的玩味復古風格

日本的山系選材，總是好像取之不盡的模樣，三更五時便有不同的大小品牌和企劃現身，為都市機能的時尚源源不絕地供應新養份。 經常引進不同國家山品的本地時尚選物店432HZ，早已是港人近年接觸和認識一些較小眾山系品牌的途徑之一，他們最新引入的是新晉日本山系品牌Grn Outdoor。該品牌以復古而充滿玩味的功能設計，塑造特色的美式山系風格，成立不久已漸漸受日本當地的肯定。進一步留意這個品牌的設計的話，不時可發現商品上出現一組「64」數字，其中的含意，跟品牌的製作理念可有直接關係。

Grn Outdoor季度商品：（按圖放大）

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未必人人都聽過Grn Outdoor這個品牌，原因是這個新晉山系品牌成立不過兩年左右，加上過去接近一年間，港日的民間交流因各種社會狀況而大減之下，要不是有本地單位引入，接觸的機會確實相對不多；反而只提「Grn」的話，可能才可以喚起部份日本通的印象。

沒錯！兩者的確是有關係的！2018年成立的Grn Outdoor，其實就是東京知名古著店Grn的山系支線，這家於1998年成立於東京練馬區學生街的古著單位，憑藉貼地又好玩的選物態度，引入的古著、新品混搭商品深受當地居民和學生歡迎，後來才有能力生產Grn自家品牌的商品。

Grn Outdoor成立於2018年。（品牌圖片）

由於主理人本身對古著的喜愛，及後推出Grn Outdoor的山系支線品牌時，自然亦沒有忽略復古的元素。然而品牌所定義的「復古」，卻並非盲目追求那種針對原始環境下的功能性設計，商品細節不會純粹參照硬朗的美式風格傳統思路，反而忠於20多年前商店成立時的初心，功能要求上更偏向人與人在山野之間的享樂和愉悅。

因此我們在Grn Outdoor的山品上看到的機能風格，不限於挑戰極限的工具性考量，例如一件最普通的Hiasobi Camper Tee，胸前的口袋就是專門為了SOTO的戶外防風火機而設，以便利露營期間隨時取出使用，生個火、泡一杯咖啡，享受一個悠閒的周末假期。

品牌的商品既復古，亦富玩味。（品牌圖片）

概念就是這樣，如何將概念代為現實又是另一回事。為了在玩味之中合乎品牌由來已久的復古基因，Grn Outdoor決定從選取物料上營造出上世紀美式登山造型的質感，於是便開發出Rokuyon物料，作為服裝商品的物料基礎。

仔細點形容，這種物料其實就是沿用了60：40的綿及尼龍製作的混紡材質，是傳統美式山系服裝的常見物料，搭配現代的PTEF等工序處理，取得不易燃及高抗水等等的性能，令普通一件看似簡約平淡的復古衣物，卻擁有現代的功能水準，當年推出新系列不久，已穫得權威戶外雜誌《GO OUT》等單位的推介，漸漸亦在日本山界打出名堂，而這亦是Grn Outdoor的設計中不時展現「64」數字的原因，這組物料上的「黃金比例」，某程度上正在象徵了品牌的性格特質。

功能不必一定是硬朗的要求，亦可以追求人與人在山野之間的享樂和愉悅。（品牌圖片）

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以今回引入香港的Tebura Vest21背心為例，正是應用了這種Grn Outdoor 64黃金比例的商品。但除了物料之外，這件可調式的背心亦隱藏了多個口袋。例如它在胸前設置了兩個插手式口袋，應用在極端環境中，收起雙手行動，無疑是增加緊急情況中的危險性；可是當場景轉變為悠閒的冬日營地上，這種懶洋洋地保暖、置物的功能，卻是非常慢活的設定。背心內亦配有一個特大的口袋，可容納A4尺寸的雜誌和以至平板電腦，都是Grn Outdoor的復古衣服性能偏向玩味考量的證據。

另一件個人十分喜愛的Grn Outdoor商品，就是今季系列中的「60/40 Cushion Blanket Rokuyon」。它既是一件使用品牌成名物料Rokuyon製作的穿著式毛毯，收納起來後亦是一合個圓形的咕𠱸，這種對於生活功能細節的考量，絕對是冬季露營的恩物。可惜並未見本地單位引入，希望冬季正式來臨時可以加推吧。