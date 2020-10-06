【GU】驚喜聯乘Kappa街頭時尚美學　必買經典Monogram標誌印花

UNIQLO姊妹品牌GU宣布將推出與運動品牌Kappa聯乘合作的服飾系列，為大家帶來值得期待的平價系列。

GU宣布將推出與運動品牌Kappa聯乘合作的服飾系列（GU）

以一男一女背對而坐的身影為標誌的意大利品牌Kappa，論時尚度及品牌吸引度而言不算高，但卻深明生存之道，近年不時與其他品牌聯乘合作，如在2017年就與Gosha Rubchinskiy、Opening Ceremony合作，較近期的合作對象則有迪士尼及Awake NY，先後引起不少迴響。

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繼早前三月推出日本動漫《One Piece》系列後，Kappa近日就與日本國民品牌GU合作特別企劃，打造時尚街頭風格。雖然對於不少人而言，GU的品質有待改善，但正所謂一分錢一分貨，定價比UNIQLO還要低的GU確實是不少日本後生仔女最常買的品牌。而GU亦緊隨姊妹品牌UNIQLO的腳步，於近一、兩年接二連三地推出特別聯乘系列，今回雙方合作，一口氣為大家帶來多款設計。

點圖看Lookbook：

是次聯乘包含多件以Kappa標誌印成monogram印花的單品，男裝Lookbook亦是以此作為主打造型。另外，今次當然亦有多件帶有經典復古串標的單品，以及印有Kappa標誌的T-shirt、衛衣、毛衣及外套，糅合90年代風格與當下的街頭時尚，實屬GU本季最受矚目的系列。

按圖了解GU x Kappa全部單品：

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另外，是次聯乘亦推出印有Kappa標誌的漁夫帽、冷帽、高筒布鞋，以及長襪，亦是親民價的好物。GU x Kappa將於10月9日於香港上架，不容錯過。