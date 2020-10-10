【Danner】第四次聯乘snow peak　功能世代下傳統山靴前路茫茫？

在街頭時裝與機能運動服全面融合的世代下，彷如潮流運動鞋一樣的野外跑山鞋，Salomon、ROA、KEEN等愈戰愈勇，反之，Danner這類古典系傳統戶外靴，卻面臨前所未見的困境。

山系運動鞋近年在時裝界大放異采。（トゥモローランド - TOMORROWLAND）

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眼看SALOMON的ADVANCED系列如日方中，KEEN Uneek又深受文青喜愛，再到英國品牌INOV-8、意大利品牌ROA的蓄勢待發，都印證着近年山系戶外鞋的趨勢。以追求機能、輕巧作大前題，並結合彷如波鞋一樣的新潮外觀，以及容易穿著的方便性，既能夠在野外大派用場，亦能夠在都市中以潮流鞋的姿態耀武揚威，無怪大受歡迎。

這類靴款近年在潮流界還是專業山系領域都進退失據。（Adventure Journal）

然而，Danner Mountain Light II、Diemme Roccia Vet或L.L.Bean Boots等經典戶外靴款，卻面臨前後夾擊之困局。一來在目前街頭文化主宰的潮流市場，上述靴款雖然一律是歷史悠久的經典作品，卻正正由於古典味道過濃並缺乏科技設計理念之故，從而被一眾貪新忘舊的潮童所忽視，十分可惜，另一方面，在戶野活動市場上，這類傳統山靴，雖然用料和造工皆紮實，不過外型臃腫、物料過硬，甚至難以穿脫等種種因素，難以迎合到當代消費者的要求，行山時穿上這些經典靴款，那種酸痛與疲勞的嚴重程度，經歷過的人一定明白。

因此Danner這類以傳統靴型掛帥的老牌，就無可避免需要改變。一成不變固然不可，但追潮流地大幅度改變，亦只會失去自身原來的核心價值，可見如何有態度地變革，絕對是這類歐美老牌當務之急。

最新snow peak × Danner「Danner Field Low SP」，共分黑、黃兩種顏色。（Danner）

以日系造型搭配，入型入格。（digital-mountain）

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幸好Danner十分聰明，深明日本品牌在畫龍點睛的功力所在，先後與各大日牌合作頻頻，SOPHNET.、Nonnative、MASTERMIND WORLD，到今次的snow peak，都盡顯其崇日情感。今次更是snow peak與Danner的第4度合作，告別前3回的高筒傳統，推出名為Field Low SP的型號，繼承Danner Light II GTX的外形，卻更改為短筒，既一定程度上保留原有形態，也有着球鞋的方便、輕巧和舒適度，配合GORE-TEX防水技術和Vibram MEGAGRIP®大底，以及在White's Boots、WescoNicks Boots等經典工靴中常見的可拆卸False Tongues（作用是阻擋沙石走入鞋籠之中），乍看之下，的確有着幾分皮鞋的韻味。時尚衞道之士或許覺得設計「唔三唔四」，但這類講求融合的觀點，正是當前時裝世界的重中之重，毋庸置疑。