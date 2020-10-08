Balenciaga︱Triple S時代告終　「科幻Dad Shoes」搏潮流反彈？

過去幾年由Balenciaga一手將Dad Shoes潮流帶向高峰的Triple S，今時今日已幾乎已成為「潮流時光機」研究的考古文物；這種風潮的結束，對部份「原教旨」波鞋愛好者來說，猶如放下心頭大石；然而隨著Balenciaga早前發布2021年夏季Pre-collection系列，當中包括了一款全新運動鞋X-Pander，科幻感十足的懸掛式中底上，依然離不開Dad Shoes的影子...這種新舊反差的Cyberpunk觀感，你又怎麼看？

Balenciaga X-Pander：（按圖放大）

Balenciaga X-Pander（品牌圖片）

雖然Dad Shoes評價十分兩極，但無可否認，Triple S的確在過去幾年的波鞋時尚中佔一席位，亦開啟了High-end時裝品牌製作街頭時尚風運動鞋的潮流。無論如何，這種潮流已告結束之際，早前Balenciaga公布21年夏季Pre-collection系列中的其中一個鞋款Triple S，彷如「仲未玩夠Dad Shoes」般，交出未來數年的新方案。

Triple S確實是過去的一時風潮。（網上圖片）

全新的X-Pander被稱為Triple S的後續作，設計概念同樣來自經典父輩級的跑鞋造型，鞋面設計看似超級功能向，風格跟舊作Track Runner很類似，卻今次配上的，卻不是那誇張而無用的中底，或者「down to earth」一點都市機能鞋底。

X-Pander的後跟，是一個懸掛式系統，用機械結構將腳掌向上彈出，換取單純物料性能無法類比的緩衝力。這種以機械直接增強運運動鞋性能的概念和設計，尤如80年代電影《Back to the future》中幻想出來的Nike懸浮滑板鞋Air Mag般，富80年代對近未來天馬行空的想像，同時設計卻又配上傳統的機能網布鞋身，塑造出來充滿新舊反差的外感，是種幻想中近未來的街頭風格。然而此前衛的設計，可以承接或者再續Dad Shoes潮流？實在難以預測。

X-Pander充滿近未來的街頭風格。（品牌圖片）

當然吧，X-Pander只是整個Demna Gvasalia主理的系列中，其中一件新品；整個2021年夏季系列中，還有不少引人注目的製作和理念。例如它標榜使用可持續原料製作，達93.5%的原材料獲得可持續認證，或可作循環再造；即使是最普通的印花圖案，其成份亦100%穫得可持續認證，讓時尚亦能貫徹環保的普世議題。

2021年Balenciaga夏季Pre-collection系列：（按圖放大）

+ 53 + 53 + 53

設計方面，這季Balenciaga不但嘗試模糊性別界限，令服裝可以男女同穿。設計師亦嘗試為家居服、街頭服與晚裝等等間譜上全新解讀，例如系列中的人造羊毛浴袍和層疊式絲綢睡衣套裝，其剪裁輪廓既可作為一般穿搭的外套，亦可作為晚裝著用；輕盈禮服中亦嘗試融入籃球架的網鏈，藉此向品牌創始人Cristobal Balenciaga經典的漁夫網狀裙致敬。及至將酒店、居家軟拖鞋上，加入了鞋底與防水部件，都在貫徹系列的中心概念。