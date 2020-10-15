【adidas by HYKE】軍服、制服作變奏　聯乘新系列帶出日系簡約感

adidas by HYKE 2020秋冬系列正式上架。 在日牌HYKE主理下，整個系列有別於時下流行的街頭運動風格，那飄逸感覺，深信能收服一眾喜歡Sporty Chic的女士歡心。

adidas by HYKE 2020秋冬系列正式上架。（官方圖片）

adidas自2015春夏系列開始與日牌HYKE合作，先後推出adidas Originals by HYKE 2015春夏、2015秋冬、2016春夏，以及2016秋冬四個系列。其後雙方短暫停止合作，直至本年才重啟聯乘計劃。繼五月發售的2020春夏系列後，第二炮adidas by HYKE亦於近日上架。

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HYKE由夫妻檔設計師吉原秀明及大出由紀子於2013年創立，以破格物料及簡約風格而聞名，是日本國內頗具名氣的品牌。除了adidas外，THE NORTH FACE、BEAUTIFUL SHOES等品牌亦曾先後與HYKE合作推出聯乘系列。

近日上架的adidas by HYKE 2020秋冬系列其實早於本年三月於Rakuten Fashion Week TOKYO亮相。是次HYKE再一次運用黑、白、卡其為主要配色，並以adidas 90年代推出的「adidas Adventure 」系列為起點，為大家帶來22款服裝及波鞋。

按圖了解adidas by HYKE 2020秋冬系列服裝部份：

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參考50年代的法國醫院外套、英國海軍Fairnow Smock、60年代的瑞典陸軍夾克，以及80年代的美國陸軍醫療服，透過這些舊有軍服和制服，吉原秀明及大出由紀子設計出以三層織物製成的直身超長外套、胸前帶扣的風衣、大LOGO長身T-shirt，以及腰間印有adidas標誌的不對稱百摺裙，把較為硬朗的運動服與優雅的百摺裙相揉合，統一而樸素的配色亦令整個系列更簡約俐落。

本季亦有三款波鞋登場。（HYKE）

本季更有三款波鞋登場，分別是從adidas 90年代取得靈感的XTA FL及XTA SANDAL，以及由adidas Originals by HYKE 2016秋冬系列的SEEULATER所變奏而成的SEEULATER GTX。吉原秀明及大出由紀子今次在鞋扣上進行突破，分別加入FIDLOCK磁扣以及可調較小至1mm的FREELOCK，並以GORE-TEX物料製作SEEULATER GTX，大大提高功能之餘，亦迎合機能性潮流。

按圖了解adidas by HYKE 2020秋冬系列波鞋部份：

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因疫情影響，本季adidas by HYKE僅於三越伊勢丹及adidas官方網店出售。系列將於11月25日12時上架，有興趣的朋友不容錯過。

adidas by HYKE 2020秋冬系列（HYKE）

按圖一覽整個adidas by HYKE 2020秋冬系列：