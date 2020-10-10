【JW Anderson】親民價Belt Tote　有別品牌風格因想為姊姊造袋？

首於2018年春夏系列亮相的J.W Anderson Belt Tote，外型不似Cap Bag般鋒芒畢露，亦沒有引來時尚界的注目，卻是J.W Anderson其中一款重點手袋。 近日品牌再釋出最新四色Belt Tote。設計方正平實的Belt Tote何以令設計向來創新的Jonathan Anderson決定一出再出？

J.W Anderson近日釋出最新四色Belt Tote，粉紅、蔚藍、粉藍、黑色四種配色帶來一抹童趣色彩。另外，今回Belt Tote名為「Recycled Canvas」，物料以回收得來的膠樽改造而成，取代最原本的羊毛材質。手柄位置以軟皮革製成，袋面位置則配有「JW」字樣的大型刺繡，為平實的設計帶來亮點。

按圖了解細節及價格：

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在接任Loewe創意總監之時，Jonathan Anderson已明確地將個人品牌J.W. Anderson定調為「跟著社會脈動前進」，而Loewe的定調則是「經典的復興」。而熟悉Jonathan Anderson的人應不難發現他於兩個品牌中確實有不同的表現：Loewe更精緻、更優雅；J.W. Anderson則有較重的實驗味道，在意念、剪裁、輪廓上都更為大膽。

按圖看J.W. Anderson最新SS21系列：

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不是每個人都有能力買入定價$1000歐羅的手袋 Jonathan Anderson

加上推出Puzzle bag、Hammock、Gate bag、Elephant bag、Cap Bag等熱門IT bags後，Jonathan Anderson竟於向來著重實驗性質的J.W Anderson的2018春夏系列中，推出設計較為平實的Belt Tote，其後更為此手袋大肆宣傳，多少出乎眾人所料之外。

其實Jonathan Anderson曾在某訪問說過：「不是每個人都有能力買入定價$1000歐羅的手袋」 。他希望能設計出一些平價且實用的手袋，好讓藥劑師姊姊有能力購買，並且能在日常生活中使用。

相信在老字號Loewe中，Jonathan Anderson較難實現此願景，但回到個人品牌J.W Anderson，他就設計出一款定價僅$4250港幣的Belt Tote，以名牌袋而言價格絕對親民。袋內設有拉鍊內袋，並以皮革加固手袋底部，再加上52 x 53 x 22厘米的尺寸，比起重身的真皮袋抑或近年大熱的迷你袋，更適合大眾日常使用。而且平實方正的外型男女通用，亦非常方便襯衫，想增添個性的話，Belt Tote亦有許多配色可供選擇。

Belt Tote之前的配色：

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Belt Tote經歌手Dua Lipa及大熱英劇《Normal People》主角Daisy Edgar-Jones加持後，在英國國內甚具人氣。然而，先前推出的羊毛質地讓不少人覺得「太冬天」及「太難駕馭」，相信今回的rPET材質可以挽回不少歡心。