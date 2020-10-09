【Jil Sander】2021春夏延續簡約魅力　金黃主調成始料未及的驚喜

Jil Sander昨日以短片及硬照形式發布2021春夏系列。 肺炎疫情下，雖然Jil Sander沒法辦多姿多采時裝騷，但Lucie ＆ Luke Meier夫婦二人今回仍大膽採用金黃色為主調，將眩目浮誇的金色完美地融入簡約主義中，再一次為大家帶來優雅迷人的服裝系列。

自Lucie & Luke Meier時裝夫婦二人檔入主後，坊間普通認為Jil Sander起死回生，簡約設計甚具Phoebe Philo時期的Céline色彩，甚得簡約主義迷的支持。

儘管Lucie & Luke Meier主理的Jil Sander不似Daniel Lee主理的Bottega Veneta般，憑藉搶眼時尚的IT bags一躍成為女士的最愛，但二人所設計的服裝，無論在材質抑或是剪裁方面均非常出色，Fall/Winter 2020中的流蘇長裙、針織單品、西裝大褸......便已充分展現出二人的功架。

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來到2021春夏系列，今季Lucie & Luke Meier二人從社交隔離時期的日常生活取得靈感，希望設計出更貼近大眾日常的daily wear。他們認為人人戴口罩、減少聚會、多留在家等已成為世界現今的新常態，故此在設計時亦特地作出調節。

他們口中的調節，當然不是指將簡約優雅的Jil Sander改成Hoodie、牛仔褲等設計，而是柔化衣服的輪廓，增加硬紗元素，令觸感更具親密感。

今季不乏二人拿手的百摺剪裁、長袍般的連腰帶連身裙、束腰大褸、針織單品等，配飾方面則再一次採用珍珠元素，加上以羽毛製成的耳環及頸繩，為簡約造型畫龍點睛。在配色方面，今季二人破格地以黃金調作為主調，除了開幕首個造型的金色及膝boots外，多件金色配件及手袋亦包含其中，另有向日葵黃長裙及大衣，以及淡黃套裝硬紗長裙，完美地把意料不到的金黃調融入簡約主義之中，為人帶來始料未及的驚喜。

按圖欣賞Jil Sander 2021春夏系列：