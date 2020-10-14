【設計】疫情下長戴口罩呼吸困難　太空人款面罩在地球如登月？

在新冠肺炎疫情底下，戴口罩已成為新常態。因需求大增，坊間陸續出現不同款式及功能的口罩。 近日MicroClimate就設計出一款新面罩，外型猶如太空人的頭罩，非常新穎，功能性又如何呢？

近日MicroClimate就設計出一款新面罩，外型猶如太空人的頭罩，非常新穎。（MicroClimate）

這款面罩名為AIR，是MicroClimate公司的第一項商品。MicroClimate公司由Michael Hall創立，他希望能設計出一款透明又防菌的口罩，讓他能隨時看見兒女的臉。在擁有超過70年歷史的科技公司Hall Labs資助下，Michael Hall最終設計出這款外型猶如太空人頭罩的AIR。

AIR以高效率空氣微粒子過濾網（HEPA filter）製成，可阻隔99.97%、小至0.03微米的外來物。表面特意採用透明物料，讓他人能夠清楚看見臉孔及表情；頸部位置則以柔軟的可拆洗面料製造，方便用家隨意轉動頸部。

頸部位置以柔軟的可拆洗面料製造，方便用家隨意轉動頸部。（MicroClimate）

雖然AIR會完全包覆用家的頭部，但因內部位置有兩個高強度風扇，因此具有一定的透氣度。風扇由內置電池啟動，可運作逾四小時，另設置USB充電孔，可隨時為面罩充電。

Michael Hall將AIR定性為航空用面罩，在AIR面世時更親自拍片實測，講述戴上面罩乘坐三小時飛機到拉斯維加斯的用後感。他表示戴上AIR後呼吸暢順，而且能避免不小心用手觸碰面部的情況。然而，有網民在片下留言，指連續四小時不吃不喝也實在是太辛苦了吧。對於這個價值$199美金（約1,542 港元）的AIR，大家又喜歡嗎？